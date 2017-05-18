Правительство предложит Раде ввести уголовную ответственность за преступления против человечности

По словам главы Минюста, множество подобных преступлений совершаются пророссийскими боевиками.

В Кабмине подготовили проект закона, предусматривающий введение жесткой ответственности за преступления против человечности Василий Артюшенко, ZN.UA

Кабинет министров Украины направит вУкраины законопроект, предусматривающий внесение в УК и УПК Украины изменений относительно введения уголовной ответственности за преступления против человечности. Указанный проект закона был одобрен на заседании правительства сегодня, 17 мая.

"Очень знаково, что мы именно сегодня примем и отправим этот законопроект в парламент, чтобы в нашем законодательстве появилась отдельная статья 438/1, которая определяет высшую меру ответственности в отношении лиц, совершающих преступления против человечности", - заявил министр юстиции Павел Петренко в ходе заседания Кабмина.

По словам Петренко, множество подобных преступлений совершаются поддерживаемыми Россией террористами.

Документ предлагает дополнить Уголовный кодекс Украины статьей "Преступления против человечности", санкция которой будет предусматривать лишение свободы сроком от 8 до 15 лет, либо пожизненное заключение.

Подобное наказание предлагается установить за совершение в рамках широкомасштабного или систематического осознанного нападения на гражданское население таких преступлений как убийство, истребление, порабощение, депортация, заключение (либо прочее жестокое лишение физической свободы в нарушение основных норм международного права), пыток, изнасилования, сексуального рабства и принуждения к занятию проституцией.

В категорию подобных преступлений попадает также преследование любой группы, которую можно идентифицировать по политическим, расовым, национальным, этническим, культурным, религиозным, гендерным мотивам, насильственное исчезновение людей, апартеид, а, также прочие деяния, которые состоят в умышленном причинении сильных страданий или физических повреждений, тяжелого вреда психическому или физическому здоровью человека.

Напомним, в ноябре прошлого года группа правозащитников направила на рассмотрение Международного уголовного суда отчет с доказательствами преступлений против человечности на территории оккупированного РФ Крымского полуострова.