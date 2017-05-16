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Порошенко стремится к включению Украины в Шенгенскую зону

16 мая в 08:50

Президент также рассказал о переговорах про безвизовый режим с другими странами.

Порошенко
Порошенко хочет, чтобы Украина вошла в Шенгенскую зону
Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что его целью является присоединение Украины к Шенгенской зоне, чтобы украинцы могли путешествовать в Европу без остановок на границах. При этом президент высказал надежду, что в ближайшее время Украина сможет расширить список стран с безвизовым режимом до больше чем сотни.

Порошенко подчеркнул, что сейчас у страны есть безвизовый режим с 52 странами, а еще 34 предоставят его в скором времени. Кроме того, Украина будет проводить переговоры со странами "белой Шенгенской зоны", в которую входят более 30 стран Южной Америки, Азии и Европы.

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Ранее сообщалось, что Совет ЕС окончательно утвердит визовую либерализацию Евросоюза с Украиной на заседании 11 мая. Таким образом, безвизовый режим вступит в силу в июне 2017 года.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги Украина безвизовый Европа Шенген Порошенко
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