Порошенко призвал президента Европарламента не допускать визитов депутатов в оккупированный Крым

Депутаты Европейского Парламента, незаконно пересекавшие украинскую границу, попали под санкции.

Порошенко обсудил с Таяни визиты евродепутатов в оккупированный Крым

Президент Украины Петр Порошенко призвал главу Европейского Парламента Антонио Таяни предупреждать противозаконные визиты евродепутатов вДонецкой и Луганской областей, сообщает пресс-служба Администрации президента.

Во время встречи с президентом Европарламента в Страсбурге в среду, 17 мая, глава государства осудил действия отдельных европейских политиков, которые нарушают украинское миграционное законодательство и совершают действия, направленные на легитимизацию оккупации Россией украинских территорий.

Порошенко также пригласил Таяни посетить Украину.

Как сообщалось, указом президента Украины Петра Порошенко от 15 мая в список физических лиц, к которым применяются персональные специальные экономические и другие ограничительные меры, внесены 1228 граждан Украины, России и других государств.

Среди прочих в список попали также 14 европейских политиков, которые нарушили украинское законодательство и посещали оккупированные территории без прохождения украинского пограничного контроля.