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Порошенко призвал президента Европарламента не допускать визитов депутатов в оккупированный Крым

17 мая в 22:35

Депутаты Европейского Парламента, незаконно пересекавшие украинскую границу, попали под санкции.

Порошенко Таяни
Порошенко обсудил с Таяни визиты евродепутатов в оккупированный Крым
Президент Украины Петр Порошенко призвал главу Европейского Парламента Антонио Таяни предупреждать противозаконные визиты евродепутатов в аннексированный Крым и на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, сообщает пресс-служба Администрации президента.

Во время встречи с президентом Европарламента в Страсбурге в среду, 17 мая, глава государства осудил действия отдельных европейских политиков, которые нарушают украинское миграционное законодательство и совершают действия, направленные на легитимизацию оккупации Россией украинских территорий.

Порошенко также пригласил Таяни посетить Украину.

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Как сообщалось, указом президента Украины Петра Порошенко от 15 мая в список физических лиц, к которым применяются персональные специальные экономические и другие ограничительные меры, внесены 1228 граждан Украины, России и других государств.

Среди прочих в список попали также 14 европейских политиков, которые нарушили украинское законодательство и посещали оккупированные территории без прохождения украинского пограничного контроля.

По материалам: ZN.UA
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Тэги санкции ЕС РФ Украина Крым Донбасс
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