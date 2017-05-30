Порошенко хочет присоединить свою партию к европейскому объединению "ЕНП"

К "Европейской народной партии" присоединились 75 партий-участников из 40 стран, 12 глав правительств.

Порошенко обсудил вопрос членства "Блока Петра Порошенко "Солидарность" в ЕНП Сайт президента Украины

Петр Порошенко во время своей встречи с миссией "Европейской народной партии" в Киеве обсудил возможность присоединения "Блока Петра Порошенко "Солидарность" к "ЕНП". Учасники встречи также обсудили пути реформирования украинской партийной системы в Украине, а также общий ход реформ в стране.

В "Европейской народной партии" состоят 75 партий-участников из 40 стран, 12 глав правительств, а также 14 европейских комиссаров.

Из украинских партий в правоцентристскую "ЕНП" входят "УДАР" и "Батькивщина".

Напомним,, выделенные из госбюджета на финансирование уставной деятельности политических партий в 2017 году. Всего распределили340 млн грн. При этом "Радикальной партии Олега Ляшко" выделено 38 млн 257,9 тыс. грн, партии "Самопомомич" – 56 млн 394,56 тыс. грн, "Блоку Петра Порошенко" - 112 млн 103,6 тыс. грн , "Оппозиционному блоку" – 48 млн 467,7 тыс. грн, партии "Батькивщина"- 29 млн 182,2 тыс. грн, "Народному фронту" – 113 млн 753,5 тыс. грн.

Подробнее о государственном финансировании политических партий читайте в материале Андреаса Умланда и Мириама Космеля "Государственное финансирование политических партий: Судьбоносная реформа или политическая косметика?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".