Парламентская группа "Видродження" предложила вынести вопрос о членстве в НАТО на референдум

Рада на этой неделе планирует закрепить приоритет членства Украины в НАТО. Лидеры политических сил комментируют вопрос.

Депутатская группа «Партия «Видродження» не против референдума о членстве Украины в НАТО NATO/Flickr

Депутатская группа "Партия "Видродження" считает, что вопросдолжен решаться на всеукраинском референдуме, заявил руководитель группы Виталий Хомутынник, комментируя законопроект №6470 , включенный парламентом в повестку дня.

Законопроектом, в частности, предлагается закрепить на законодательном уровне положения о том, что членство Украины в НАТО является приоритетом государственной внешней политики.

"Мы предлагаем обратить внимание на опыт Грузии, где спекуляции на эту тему в 2008 году были прекращены раз и навсегда – проведением референдума, во время которого 77% граждан высказались за необходимость членства в Альянсе. Мы уверены, что так же должна поступить Украина – сначала референдум, а потом соответствующие законодательные инициативы во исполнение воли народа", – заявил народный депутат.

По словам Хомутынника, принятие законопроекта №6470 вовсе не гарантирует улучшение отношения к Украине со стороны НАТО.

"Вопрос о НАТО опыт Грузии также показывает, что НАТО не готово к полноценному сотрудничеству со странами, чья территориальная целостность нарушена. Поэтому до момента завершения АТО Украине не стоит рассчитывать на сближение с Альянсом", - утверждает бывший член Партии регионов Виталий Хомутынник.

По его словам, внутри Украины по-прежнему нет единства по отношению к членству в НАТО. "Это одна из тем, которые провоцируют раскол в обществе, отвлекают власть от проведения социальных и экономических реформ", - добавил он.

По данным опроса Центра Разумкова и фонда "Демократические инициативы", в референдуме по вопросу вступления в НАТО приняли бы участие 62% украинцев и 72% из них проголосовали бы за присоединение к альянсу.