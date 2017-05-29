Народных Рух возглавил депутат от БПП Кривенко

Новый лидер РУХа хочет привлекать в партию авторитетных представителей гражданского общества во всех регионах Украины.

Народный Рух получил нового главу Народный Рух

Новым председателем Народного Руха Украины стал народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко". Он заменил на этом посту Василия Куйбиду.

Как сообщает пресс-служба партии, на съезде партии 28 мая в Киеве Кривенко набрал около 80% голосов делегатов собрания. В мероприятии приняли участие 450 делегатов партии из всех областей Украины.

Также избраны новые руководящие органы РУХа – Политический совет, Центральный провод и Центральная контрольно-ревизионная комиссия.

Новый лидер РУХа Кривенко в своей речи отметил: "Народный Рух Украины заявляет о своей готовности открыть двери новым людям. Во всех регионах нашей страны мы должны привлекать к себе авторитетных представителей гражданского общества. Мы уверены, что такие люди помогут в корне обновить власть и начать настоящие перемены".

Василий Куйбида возглавлял партию Народный Рух Украины с мая 2013 года.