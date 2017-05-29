Народных Рух возглавил депутат от БПП Кривенко

Новый лидер РУХа хочет привлекать в партию авторитетных представителей гражданского общества во всех регионах Украины.
Как сообщает пресс-служба партии, на съезде партии 28 мая в Киеве Кривенко набрал около 80% голосов делегатов собрания. В мероприятии приняли участие 450 делегатов партии из всех областей Украины.
Также избраны новые руководящие органы РУХа – Политический совет, Центральный провод и Центральная контрольно-ревизионная комиссия.
Новый лидер РУХа Кривенко в своей речи отметил: "Народный Рух Украины заявляет о своей готовности открыть двери новым людям. Во всех регионах нашей страны мы должны привлекать к себе авторитетных представителей гражданского общества. Мы уверены, что такие люди помогут в корне обновить власть и начать настоящие перемены".
Василий Куйбида возглавлял партию Народный Рух Украины с мая 2013 года.ZN.UA