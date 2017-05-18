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На досрочных выборах в Раду могут пройти семь-восемь партий – Центр Разумкова

18 мая в 12:30

Поддержка любой из политических сил в Украине сейчас не превышает 10%. В случае досрочных выборов состав Рады существенно изменится.

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Досрочные выборы принесут непредсказуемые результаты
Ольга Кононенко, ZN.UA
На досрочных выборах в Верховную Раду имеют шансы преодолеть 5%-ный барьер до восьми политических сил, свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

По данным опроса, из тех граждан, которые намерены принять участие в выборах, 11,2% проголосовали бы за партию "Батькивщина", 9,8% - за партию "Блок Петра Порошенко", 9,6% - за партию "Гражданская позиция", 8,5% - за партию "За життя", 8,4% - за "Радикальную партию", 6,9% -за "Самопомич", 6,5% - за "Оппозиционный блок".

Кроме того, имеет шансы пройти в Раду Объединение правых партий ("Свобода", "Правый сектор" и "Национальный корпус"), за которое готовы проголосовать 4,2% граждан.

Другие политические силы набирают менее 3% голосов каждая.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 21 по 26 апреля 2017 года среди 2018 респондентов старше 18 лет во всех регионах Украины за исключением оккупированных территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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Внеочередные парламентские выборы прошли в Украине 26 октября 2014 года. По партийным спискам на них победил "Народный фронт", получив 22,14% голосов избирателей. За "Блок Петра Порошенко" проголосовали 21,81%, "Самопомомич" получила 10,97%, "Оппозиционный блок" – 9,43%, "Радикальная партия Олега Ляшко" – 7,44%, "Батькивщина" – 5,68%. Другие партии не преодолели 5%-ный барьер.

Очередные парламентские выборы должны пройти через 2,5 года – осенью 2019 года.

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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Тэги партия выборы
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