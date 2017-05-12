На члена НАПК Радецкого составили админпротокол

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Радецкий назвал сфабрикованными обвинения в конфликте интересов.

Замглавы НАПК Радецкого уличили в конфликте интересов 112 Украина

На заместителя председателя Национального агентства по предотвращению коррупциисоставили административный протокол за нарушение норм антикоррупционного законодательства.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, один из членов НАПК нарушил требования ст. 28 профильного закона.

"Он не сообщил НАПК, что у него реальный конфликт интересов во время рассмотрения письма ГПУ и в дальнейшем согласовал проект решения об отказе в полной проверке декларации одного из судей Печерского суда Киева за 2015 и 2016 годы", – пояснили в полиции.

По данным следствия, именно этот судья ранее рассматривал административной производство в отношении члена НАПК и признал его невиновным.

Как сообщает "Украинская правда", этим членом НАПК является заместитель главы ведомства Руслан Радецкий. Ранее полиция составила на него админпротокол за управление автомобилем в нетрезвом виде, но Печерский суд закрыл производство в связи с отсутствием состава правонарушения.

По данным "Українських новин", Радецкий мог повлиять на решение об отсрочке полной проверки судьи Печерского суда Кристины Тарасюк, которая в феврале рассматривала производство в его отношении.

Сам Радецкий заявил, что полиция сфабриковала дело с целью оказания политического давления на НАПК накануне рассмотрения Верховной Рады законопроекта о "перезагрузке" Агентства.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства 29 марта посоветовал всем членам НАПК написать заявления об отставке в связи с проволочками в налаживании работы Реестра электронных деклараций.

31 марта глава НАПК Наталья Корчак обрушилась с критикой на своего заместителя Руслана Радецкого, обвинив его в безответственности и фактическом саботаже работы агентства.

Читайте интервью Руслана Радецкого ZN.UA в материале Валентины Самар "НАПК. Смена "смотрящих"?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".