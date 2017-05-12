На члена НАПК Радецкого составили админпротокол

Радецкий назвал сфабрикованными обвинения в конфликте интересов.
Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, один из членов НАПК нарушил требования ст. 28 профильного закона.
"Он не сообщил НАПК, что у него реальный конфликт интересов во время рассмотрения письма ГПУ и в дальнейшем согласовал проект решения об отказе в полной проверке декларации одного из судей Печерского суда Киева за 2015 и 2016 годы", – пояснили в полиции.
По данным следствия, именно этот судья ранее рассматривал административной производство в отношении члена НАПК и признал его невиновным.
Как сообщает "Украинская правда", этим членом НАПК является заместитель главы ведомства Руслан Радецкий. Ранее полиция составила на него админпротокол за управление автомобилем в нетрезвом виде, но Печерский суд закрыл производство в связи с отсутствием состава правонарушения.
По данным "Українських новин", Радецкий мог повлиять на решение об отсрочке полной проверки судьи Печерского суда Кристины Тарасюк, которая в феврале рассматривала производство в его отношении.
Сам Радецкий заявил, что полиция сфабриковала дело с целью оказания политического давления на НАПК накануне рассмотрения Верховной Рады законопроекта о "перезагрузке" Агентства.
Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства 29 марта посоветовал всем членам НАПК написать заявления об отставке в связи с проволочками в налаживании работы Реестра электронных деклараций.
31 марта глава НАПК Наталья Корчак обрушилась с критикой на своего заместителя Руслана Радецкого, обвинив его в безответственности и фактическом саботаже работы агентства.
Читайте интервью Руслана Радецкого ZN.UA в материале Валентины Самар "НАПК. Смена "смотрящих"?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA , Українські новини , Украинская правда ,