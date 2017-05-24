Конфликт в Донбассе невозможно решить при помощи наступательных действий – Полторак

По словам министра обороны, основная задача украинских вооруженных сил на Востоке Украины – удержать территорию.

Полторак назвал главную задачу ВСУ в Донбассе Сайт СНБО

Сутуацию, сложившуюся на востоке Украины, невозможно решить при помощи наступательных действий, аготовятся, прежде всего, к отражению агрессии.

Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил министр обороны Украины Степан Полторак, отвечая на вопрос журналиста о планировании руководством страны ряда важных решений по возвращению оккупированного Крыма и ОРДЛО под контроль Киева.

"Я говорил, что руководство делает все, чтобы вернуть неподконтрольные нам Крым, Донецк и Луганск политически-дипломатическим путем, то есть, мирным путем. Люди, которые говорят, что министр обороны должен рассматривать вопрос возвращения территорий военным путем – просто провокаторы", – отметил глава военного ведомства.

По словам Полторака, основная задача украинских вооруженных сил – удержать территорию.

"Для этого у нас увеличилось количество сил, улучшился потенциал, готовность. Но проблему невозможно решить наступательными действиями на Донбассе. ВСУ готовится к отражению агрессии и это наша главная задача, но говорить о том, что мы готовимся захватит Донбасс – это неправильно. Это был бы слишком большой подарок Путину", – заключил министр.

В январе нынешнего года СМИ сообщали, что силы АТО занимают новые позиции в "серой зоне", используя тактику "ползучего наступления". С ее помощью ВСУ занимают территории, которые в соответствии с Минскими соглашениями и без того должны находится под контролем Киева.

Как отметил координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец, помимо Дебальцево, "ползучее наступление" также показало свою эффективность в районе Докучаевска, Авдеевки, районах западнее Горловки и севернее Мариуполя.

В результате маневров ВСУ, оккупированные боевиками Докучаевск и Горловка оказались в полукольце. Украинская группировка также нависла над Ясиноватой и может продвинуться к Енакиево.