Китай готов к переговорам про безвиз и ЗСТ с Украиной

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Пекин ожидает позиции Украины по этому вопросу.

Китай не против обсуждения безвиза и зоны свободной торговли с Украиной obozrevatel.com

Посол Китая в Украине Ду Вэй сообщил, что его страна готова к переговорам с Украиной по введению зоны свободной торговли и взаимному безвизовому режиму. Посол подчеркивает, что Китай ожидает сигнала от Украины и готов сразу преступить к переговорам по этим вопросам.

Ранее посол КНР в Украине Ду Вей заявил, что

В ноябре прошлого года посол КНР в Украине Ду Вэй заявил, что Пекин инициирует создание зоны свободной торговли с Украиной.

Ранее Китай заявил о намерении создать в рамках проекта "Шелковый путь" фонд объемом 10 миллиардов евро для инвестиций в Восточную Европу. Интерес к инвестированию в новый фонд уже проявили ряд государств Центральной и Восточной Европы.