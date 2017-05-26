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Кабмин уволил Юшкевич с должности главы Гослесагентства

26 мая в 15:32

Решение об увольнении направлено в секретариат Кабинета министров.

Кристина Юшкевич
Юшкевич уволена с должности главы Гослесагентства
24tv.ua
Кабинет министров уволил главу Государственного агентства лесных ресурсов Кристину Юшкевич, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Решение принято. Оно сегодня в секретариате Кабинета Министров и готовится к подписанию", – цитируют его заявление "Українські новини".

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Кабинет министров Украины назначил Кристину Юшкевич на должность главы Гослесагентства в апреле этого года. 21 сентября 2016 года Юшкевич победила в конкурсе на занятие данной должности.

В сентябре 2016 года работники прокуратуры Киевской области совместно с сотрудниками СБУ задержали в центре столицы человека, который за 70 тыс. долларов обещал помочь трудоустроиться на должность главы Государственного агентства лесных ресурсов Украины

По материалам: Українські новини
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Тэги Кабмин агентство государство
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