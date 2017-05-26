Кабмин уволил Юшкевич с должности главы Гослесагентства

Решение об увольнении направлено в секретариат Кабинета министров.
"Решение принято. Оно сегодня в секретариате Кабинета Министров и готовится к подписанию", – цитируют его заявление "Українські новини".
Кабинет министров Украины назначил Кристину Юшкевич на должность главы Гослесагентства в апреле этого года. 21 сентября 2016 года Юшкевич победила в конкурсе на занятие данной должности.
В сентябре 2016 года работники прокуратуры Киевской области совместно с сотрудниками СБУ задержали в центре столицы человека, который за 70 тыс. долларов обещал помочь трудоустроиться на должность главы Государственного агентства лесных ресурсов Украины.Українські новини