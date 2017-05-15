Гройсман попросил президента Израиля способствовать признанию Голодомора геноцидом

Трагедии Голодомора и Холокоста – родственны, заявил Гройсман во время официального визита в Израиль.

Гройсман вновь поставил перед руководством Израиля вопрос Голодомора Правительственный портал

Признание Израилемимеет чрезвычайно важное значение для украинского общества и двусторонних отношений в целом, отметил премьер-министр Владимир Гройсманво время встречи с президентом Израиля Реувеном Ривлином.

Премьер-министр обратил внимание президента Израиля на трагедию, которая постигла украинский народ в прошлом столетии - трагедию Голодомора. Он призвал израильскую сторону к углубленному изучению этого вопроса, что сделает возможным признание этой трагедии актом геноцида украинского народа.

"Если посмотрим в глубь проблемы, то увидим, что голод, который был искусственно создан тем режимом, не выбирал национальность. В современном мире мы должны обнаружить все трагедии, дать им оценку, сделать выводы для будущих поколений", - подчеркнул премьер-министр.

Он подчеркнул, что трагедии Голодомора и Холокоста – родственны, потому что преступные политические режимы не были ограничены в возможности убивать невинных людей.

Накануне Гройсман обещал, что отдельной темой разговора с руководством Израиля будет вопрос признания Голодомора геноцидом украинского народа, который уже ранее обсуждался с президентом Израиля Реувеном Ривлином во время его пребывания в Украине в ноябре 2016 года и в сентябре 2016 года во время встречи со спикером Кнессета Государства Израиль Юелем Эдельштейном.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", три четверти граждан Украины (72%) согласны с утверждением, что Голодомор 1932-33 годов был геноцидом украинского народа, не согласились с этим 14%, не определились – 14%. Среди респондентов, родной язык украинский, 83% считают Голодомор геноцидом, в то время как среди тех, кто считает родным русский, – 47%.