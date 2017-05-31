Экс-депутат Фирсов планирует создать собственную партию

Партия сфокусируется на деятельности в восточном регионе Украины.

Фирсов решил создать партию, которая будет специализироваться на восточном регионе Украины

Бывший народный депутат Егор Фирсов принял решение о создании новой политической партии. Партия будет специализироваться на восточном регионе страны, поскольку считает его наиболее сложным, где с избирателями не работает ни власть, ни проукраинская оппозиция.

Фирсов решил назвать новую партию "Альтернатива", однако отмечает, что пока это лишь рабочее название.

25 марта, которые ранее вышли из фракции БПП.

28 марта Центральная избирательная комиссия подтвердила решение съезда "Блок Петра Порошенко" о прекращении депутатских полномочий Егора Фирсова и Николая Томенко. Центризбирком также признал избранными депутатами следующих по списку: Александра Бригинца (№75 в избирательном списке БПП) и Дмитрия Белоцерковца (№76).