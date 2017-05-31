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Экс-депутат Фирсов планирует создать собственную партию

31 мая в 14:45

Партия сфокусируется на деятельности в восточном регионе Украины.

Егор Фирсов
Фирсов решил создать партию, которая будет специализироваться на восточном регионе Украины
Бывший народный депутат Егор Фирсов принял решение о создании новой политической партии. Партия будет специализироваться на восточном регионе страны, поскольку считает его наиболее сложным, где с избирателями не работает ни власть, ни проукраинская оппозиция.

Фирсов решил назвать новую партию "Альтернатива", однако отмечает, что пока это лишь рабочее название.

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25 марта съезд "Блока Петра Порошенко" решил досрочно прекратить депутатские полномочия народных депутатов Егора Фирсова и Николая Томенко, которые ранее вышли из фракции БПП.

28 марта Центральная избирательная комиссия подтвердила решение съезда "Блок Петра Порошенко" о прекращении депутатских полномочий Егора Фирсова и Николая ТоменкоЦентризбирком также признал избранными депутатами следующих по списку: Александра Бригинца (№75 в избирательном списке БПП) и Дмитрия Белоцерковца (№76).

По материалам: ZN.UA
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Тэги депутат партия избиратели
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