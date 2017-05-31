Экс-депутат Фирсов планирует создать собственную партию

Партия сфокусируется на деятельности в восточном регионе Украины.
Фирсов решил назвать новую партию "Альтернатива", однако отмечает, что пока это лишь рабочее название.съезд "Блока Петра Порошенко" решил досрочно прекратить депутатские полномочия народных депутатов Егора Фирсова и Николая Томенко, которые ранее вышли из фракции БПП.
28 марта Центральная избирательная комиссия подтвердила решение съезда "Блок Петра Порошенко" о прекращении депутатских полномочий Егора Фирсова и Николая Томенко. Центризбирком также признал избранными депутатами следующих по списку: Александра Бригинца (№75 в избирательном списке БПП) и Дмитрия Белоцерковца (№76).ZN.UA