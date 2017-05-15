Более 50 народных депутатов пропустили почти все заседания Рады

Среди народных избранников есть даже те, кто с начала 2017 года еще ни разу не проголосовал.

Среди нескольких сотен народных избранников есть более полусотни "прогульщиков" Василий Артюшенко, ZN.UA

С начала текущего года 51 народный избранник. Такие данные обнародовал Комитет избирателей Украины.

Наибольшее количество "прогульщиков" среди депутатов фракции "Оппозиционного блока" и группы "Возрождение". Из 43 депутатов "Оппоблока" на заседаниях Верховной Рады почти не присутствовали 19 человек. В "Возрождении" из 26 депутатов 90% заседаний пропустили 12 человек.

Также, согласно исследования КИУ, некоторые народные депутаты еще ни разу не проголосовали в 2017 году. Это Евгений Бакулин и Денис Дзензерский. А также поданные в розыск беглые депутаты Александр Онищенко и Сергей Клюев.

"Среди депутатов, которые систематически не голосуют, есть ряд известных фамилий. В частности, это Е. Мураев, В. Рабинович, Ю. Бойко, А. Вилкул, С. Семенченко, А. Белецкий, В. Парасюк. Складывается парадоксальная ситуация, когда для полусотни депутатов ВР прежде всего является медийной площадкой или местом для политической "тусовки". Несмотря на полный бойкот парламентской работы, многие из таких народных депутатов ежемесячно проводят десятки часов в прямом эфире, рассказывая о том, как они защищают интересы избирателей", – подчеркнул глава КИУ Алексей Кошель.

На проотяжении текущего года в Верховной Раде состоялось 42 пленарных заседания и 1312 голосований.

Как сообщалось, в апреле 2017 года депутаты фракции "Оппозиционного блока" пропустили две трети голосований Верховной Рады. Несмотря на отказ от голосований, депутаты "Оппозиционного блока" исправно посещали заседания Верховной Рады. Так, по данным письменной регистрации они посетили 73% заседаний Рады в апреле.