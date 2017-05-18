"Батькивщина" и "Оппоблок" получат почти 20 миллионов гривень налогоплательщиков

Решение о выделении средств на уставную деятельность партий было принято на заседании НАПК в четверг.
"Батькивщина" получит 7 миллионов 295 тысяч 55 гривень, а "Оппозиционный блок" – 12 миллионов 116 тысяч 875 гривень.
В НАПК отметили, что на сегодняшний день, согласно законодательству, у ведомства нет оснований для прекращения или приостановки государственного финансирования этих политических партий.
Напомним, в госбюджетом на финансирование партий в 2017 году предусмотрено 442 млн грн.
Подробнее о государственном финансировании политических партий читайте в материале Андреаса Умланда и Мириама Космеля "Государственное финансирование политических партий: Судьбоносная реформа или политическая косметика?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA