"Батькивщина" и "Оппоблок" получат почти 20 миллионов гривень налогоплательщиков

Решение о выделении средств на уставную деятельность партий было принято на заседании НАПК в четверг.

На финансирование партий потратили еще 19,5 миллионов гривень Василий Артюшенко, ZN.UA

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции на заседании в четверг, 18 мая, приняло решение о выделении средств на"Батькивщина" и "Оппозиционный блок" за второй квартал текущего года.

"Батькивщина" получит 7 миллионов 295 тысяч 55 гривень, а "Оппозиционный блок" – 12 миллионов 116 тысяч 875 гривень.

В НАПК отметили, что на сегодняшний день, согласно законодательству, у ведомства нет оснований для прекращения или приостановки государственного финансирования этих политических партий.

Напомним, в госбюджетом на финансирование партий в 2017 году предусмотрено 442 млн грн.

Подробнее о государственном финансировании политических партий читайте в материале Андреаса Умланда и Мириама Космеля "Государственное финансирование политических партий: Судьбоносная реформа или политическая косметика?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".