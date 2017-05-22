Арбитраж ООН по морскому праву принял процедурное решение по иску Украины против РФ

Украина должна предоставить документы по иску против России до 19 февраля 2018 года.

Арбитраж ООН по морскому праву принял промежуточное решение после первого заседания по делу Украины против РФ kievcity.gov.ua

Постоянная палата третейского суда в Гааге вынесла процедурное решение по делу Украины против России в рамках нарушения Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года. Согласно решению, Украина должна подготовить судебные документы до 19 февраля 2018 года, сообщается на сайте третейского суда.

Первое заседание Трибунала по конвенции морского права, в рамках которого рассматривался спор Украины и России в Черном море, акватории Азовского моря и Керченском проливе, состоялось 12 мая.

Напомним, 6 марта Международный суд ООН в Гааге приступил к рассмотрению иска Украины, требующей привлечь к ответственности Россию "за поддержку террористов" на востоке Украины и за дискриминационные действия в Крыму.

19 апреля Международный суд ООН в Гааге отказал во временных мерах против России по иску Украины в рамках Конвенции по борьбе с финансированием терроризма. В то же время, Суд согласился на введение временных мер в вопросе дискриминациинациональных меньшинств в Крыму.

Подробнее о противостоянии Украины и России в Международном суде ООН читайте в статье Елены Зеркаль "Гаагский гамбит" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".