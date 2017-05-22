Арбитраж ООН по морскому праву принял процедурное решение по иску Украины против РФ

Украина должна предоставить документы по иску против России до 19 февраля 2018 года.
Первое заседание Трибунала по конвенции морского права, в рамках которого рассматривался спор Украины и России в Черном море, акватории Азовского моря и Керченском проливе, состоялось 12 мая.
19 апреля Международный суд ООН в Гааге отказал во временных мерах против России по иску Украины в рамках Конвенции по борьбе с финансированием терроризма. В то же время, Суд согласился на введение временных мер в вопросе дискриминациинациональных меньшинств в Крыму.
Подробнее о противостоянии Украины и России в Международном суде ООН читайте в статье Елены Зеркаль "Гаагский гамбит" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA