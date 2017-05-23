Затраты на субсидии для оплаты жилкомуслуг увеличились на 15,3% – Госстат

В январе-апреле субсидии назначены более 1,8 млн семей.

Средний размер субсидии для компенсации жилкомуслуг уменьшился на 8,4% torange.biz

Общая суммапредназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине, в январе-апреле 2017 года составила 2 млрд 382,2 млн грн, что на 15,3%, или на 316,4 млн грн выше показателя января-апреля 2016 года.

По данным Государственной службы статистики, в январе-апреле 2017 года субсидии назначены 1 млн 813,4 тыс. семей, что составляет 114,2% от общего количества домохозяйств, обратившихся за ними (учитывая те домохозяйства, которые обратились за субсидиями в 2016 г., но получили их в 2017 г.), и на 6,5% превышает показатель января-апреля 2016 года.

Средний размер субсидии для компенсации затрат на оплату жилкомуслуг в Украине на одну семью в апреле 2017 года уменьшился на 8,4% по сравнению с апрелем 2016 года и составил 756 грн.

Самый высокий средний размер субсидий в апреле 2017 года зафиксирован в Тернопольской (1,635 тыс. грн), Киевской (1,385 тыс. грн), Черкасской (1,263 тыс. грн) и Полтавской (1,2 тыс. грн) областях, самый низкий – в Житомирской, Херсонской (по 165 грн) и Черниговской (209 грн) областях.

Количество домохозяйств, получающих субсидии на оплату жилкомуслуг, в марте 2017 года составляло 44,4% от общего количества домохозяйств в стране.

Напомним, средний размер субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг на одно домохозяйство в марте 2017 года увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2016 года на 5,8% и составил 1 тыс 265,9 грн.

К январю 2018 года число получателей субсидий в Украине может сократиться до 5 млн домохозяйств. Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева в интервью ZN.UA.

Читайте интервью Андрея Ревы в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".