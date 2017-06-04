Закон о выкупе мажоритарным акционером акций эмитента нивелирует перспективу создания в Украине полноценного рынка ЦБ – экономист

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

С принятием данного закона будут окончательно уничтожены островки ликвидности и ориентиры о стоимости корпоративных активов Украины.

Без полноценного рынка ЦБ Украине не следует рассчитывать на обновление и системный рост экономики kommersant.ua

Одобрив закон об обязательном выкупе мажоритарным акционером акций эмитента (№1983-VIII), Верховная Рада упростила жизнь крупным закрытым мажоритарным акционерам, стратегически нивелировав перспективы по созданию полноценного финансового и фондового рынка Украины.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет кандидат экономических наук Евгений Редзюк. По его словам, при системно низкой ликвидности отечественных фондовых бирж мажоритарные акционеры принудительно выкупают у миноритарных акционеров и незначительного количества инвесторов на рынке ценные бумаги по существенно заниженным ценам, которые фактически обесценивают стоимость инвестиций и сбережений миноритариев.

"В этом контексте крупные отечественные корпорации ожидают принятия закона (Squeeze out) об обязательном выкупе мажоритарным акционером акций эмитента (формально — инициатива НКЦБФР, которая учитывает интересы мажоритарных акционеров и значительно сужает отечественный рынок ЦБ, ограничивает права миноритариев и ухудшает инвестиционный климат в Украине). Этот законопроект был внесен на рассмотрение ВРУ под названием: "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения уровня корпоративного управления в акционерных обществах" (реестр. №2302а-д от 6 июля 2015 г.)", ­– говорится в статье.

По словам автора, с принятием данного закона (согласно данным на сайте ВР, первого июня он был возвращен с подписью президента – ред.) будут окончательно уничтожены островки ликвидности и ориентиры о стоимости корпоративных активов Украины, а главное, закрыты от общественно-рыночных механизмов монополизированные олигархическо-промышленные кланы, которые продолжат стареть и деградировать.

Рассчитывать на обновление и системный рост национальной экономики, как указывает Редзюк, в подобных условиях не стоит.

"Также этот законопроект системно несет риски, когда мажоритарный акционер на законных основаниях сможет в выгодный момент времени "вытеснить" миноритарного акционера. То есть, по моему мнению, в отношении миноритарных акционеров этот законопроект прямо нарушает базовую статью Конституции Украины (ст. 41) на право собственности", - подчеркивает эксперт.

Экономист также отмечает, что пенсионное реформирование в Украине требует внедрения второго и третьего уровней обеспечения, но без наличия действенного фондового и финансового рынка и с принятием подобных законопроектов это невозможно реализовать.

Подробнее о проблемах рынка ценных бумаг Украины читайте в статье Евгения Редзюка "Рынок ценных бумаг Украины: приговоры антиреформ. Бессистемность и хаотичность "реформистских" инициатив не только сдерживают развитие рынка ЦБ, но и угрожают его существованию" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".