За минувший год количество миллионеров в Украине уменьшилось на 25% – ГФС

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Несмотря на уменьшение количества миллионеров, общие суммы их доходов по сравнению с прошлым годом выросли на 13%.

В ГФС рассказали об итогах декларационной кампании sfs.gov.ua

За минувший год доход в размере более 1 млн грн в Украине задекларировали 3504 лица. По сравнению с 2015 годом количество миллионеров в Украине сократилось на 25%, или на 1180 человек. Об этом сообщил исполняющий обязанности главыМирослав Продан.

Как сообщает пресс-служба ведомства, подводя итоги декларационной кампании 2016 года, Продан указал, что несмотря на уменьшение количества миллионеров, общие суммы их доходов по сравнению с прошлым годом выросли на 13%, или на 3,2 млрд грн.

"Подавляющее большинство граждан, которые задеклалировали более 1 млн грн, учитываются в Киеве – 1686. В Харьковской области насчитывается 287 миллионеров, Днепропетровской – 216, Одесской – 211", – отметил глава ГФС.

В целом, на протяжении кампании декларации об имущественном состоянии и доходах подали почти 513 тысяч граждан. Активнее всего свои доходы декларировали жители Запорожской (50 тысяч человек), Одесской (почти 46 тысяч), Николаевской (44 тысячи человек) и Днепропетровской (почти 38 тысяч) областей.

Общая сумма задекларированных доходов составляет 50,8 млрд грн, что на 1,4 млрд грн (4%) больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

"По данным деклараций гражданами определены к уплате налоговые обязательства с налога на доходы физических лиц – 1,62 млрд грн, что на 10%, или на 141,6 млн грн больше, чем в прошлом году. Военного сбора будет уплачено 226,5 млн грн., или на 18,5 млн грн больше прошлого года", – отметил Продан.

Наибольшие суммы налоговых обязательств задекларированы жителями Киева (670,5 млн грн) и Киевской области (131,8 млн грн).

Ранее Государственная фискальная служба Украины обнародовала ТОП-100 крупнейших компаний страны по уплате налогов за 2016 год. В целом в 2016 г. предприятия из сотни крупнейших налогоплательщиков перечислили в бюджет 231,7 млрд грн из 523,2 млрд грн общих поступлений, что на 32% (74 млрд грн) больше по сравнению с 2015 г.