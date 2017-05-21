За четыре месяца текущего года местные бюджеты разместили на депозитах в госбанках почти 12 млрд грн

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Положительная динамика по доходам местных бюджетов фиксируется с начала реформы децентрализации.

Местные бюджеты не спешат тратить деньги, несмотря на растущие доходы Коллаж ZN.UA

По информации Государственного казначейства Украины, за четыре месяца нынешнего года местные бюджеты разместили на депозитах в государственных банках почти 12 млрд грн, пишет в своей статье дляЮлия Самаева.

По ее словам, положительная динамика по доходам фиксируется с начала реформы децентрализации. В то же время сравнение расходов местных бюджетов с их стремительно растущими доходами удивляет.

"По итогам прошлого бюджетного года они не только не показали рост, но даже не дотянули 6,8% до плановых показателей. Из запланированного 25,6 млрд грн так и не были освоены. Доля местных бюджетов в расходах сведенного Госбюджета все-таки подросла, но лишь на 0,7 п.п., составив 41,4%", - отмечает автор.

По словам Самаевой, анализ расходов дает понять, что большая часть средств была потрачена на социальную защиту и обеспечение – 30% всех расходов (свою роль сыграла система субсидий). 27% расходов составили траты на сферу образования, 18% - траты на здравоохранение.

"А вот капитальные расходы составляют лишь 15% от всех трат на местах, и за 2016-й они выросли лишь на 3%", - указала Самаева.

Подробнее об эффектах реформы децентрализации в Украине читайте в статье Юлии Самаевой "Отложенные возможности? Почему местные бюджеты не торопятся тратить деньги" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".