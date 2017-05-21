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За четыре месяца текущего года местные бюджеты разместили на депозитах в госбанках почти 12 млрд грн

21 мая в 07:00

Положительная динамика по доходам местных бюджетов фиксируется с начала реформы децентрализации.

экономика регионов, местные бюджеты децентрализация
Местные бюджеты не спешат тратить деньги, несмотря на растущие доходы
Коллаж ZN.UA
По информации Государственного казначейства Украины, за четыре месяца нынешнего года местные бюджеты разместили на депозитах в государственных банках почти 12 млрд грн, пишет в своей статье для ZN.UA Юлия Самаева.

По ее словам, положительная динамика по доходам фиксируется с начала реформы децентрализации. В то же время сравнение расходов местных бюджетов с их стремительно растущими доходами удивляет.

"По итогам прошлого бюджетного года они не только не показали рост, но даже не дотянули 6,8% до плановых показателей. Из запланированного 25,6 млрд грн так и не были освоены. Доля местных бюджетов в расходах сведенного Госбюджета все-таки подросла, но лишь на 0,7 п.п., составив 41,4%", - отмечает автор.

По словам Самаевой, анализ расходов дает понять, что большая часть средств была потрачена на социальную защиту и обеспечение – 30% всех расходов (свою роль сыграла система субсидий). 27% расходов составили траты на сферу образования, 18% - траты на здравоохранение.

"А вот капитальные расходы составляют лишь 15% от всех трат на местах, и за 2016-й они выросли лишь на 3%", - указала Самаева.

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Подробнее об эффектах реформы децентрализации в Украине читайте в статье Юлии Самаевой "Отложенные возможности? Почему местные бюджеты не торопятся тратить деньги" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги расходы бюджет децентрализация
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