Всеобщее декларирование доходов справедливо, обосновано и необходимо - экономист

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Всеобщее декларирование можно воспринять как попытку правительства обобрать нищих украинцев, а можно – как шанс изменить отношения между государством и гражданином.

Каждый украинец должен знать, сколько он платит налогов, чтобы требовать от государства выполнения своих функций Андрей Товстыженко, ZN.UA

Законодательная норма, устанавливающая правило о том, что декларации должны подавать все или почти все (кроме пенсионеров и тех, кто получает доходы только по одному месту работы), справедлива, обоснована и необходима, пишет в своей статье для ZN.UA доктор юридических наук, профессор

"Возможно, это прозвучит пафосно, но всеобщее декларирование стоит в ряду мер, которые воспитывают правильное понимание роли государства в обществе, необходимое для развития народа в современном мире. Оно дает осознание того, сколько конкретных денежных единиц мне, конкретному гражданину стоит в день, в месяц, в год государство, которому я плачу налоги. Оно порождает мое право встречного требования справедливого прозрачного и эффективного использования моих денег, а также качественного предоставления оплаченных моими налогами государственных услуг", - отмечает автор.

Экономист приводит несколько позитивных моментов, которые может принести всеобщее декларирование. В частности она может обеспечить широкое использование прогрессии в налогообложении дохода. "Умеренная прогрессия (несколько ступеней с шагом в 5%) нужна и важна для справедливости налогообложения, обеспечиваемой путем жертвы равной ценности налогоплательщиками с высоким и низким доходом", - пишет он.

Еще одним преимуществом всеобщего декларирования является возможность более широкого использования механизма налоговых вычетов, что приближает объект налогообложения — доход — к чистому доходу, уменьшая его на те затраты налогоплательщика, которые не могут и не должны облагаться налогом (затраты на уплаченные по кредитам проценты (речь не идет о потребительском кредитовании), медицинское обслуживание, образование, уплаченные налогоплательщиком другие налоги, плата за наём жилья и коммунальные платежи, возможно, отдых на территории Украины и т.д.), говорится в материале.

Экономист отмечает, что только в рамках всеобщего декларирования может быть реализован проект посемейного налогообложения доходов, успешно функционирующий в развитых странах. Такой подход к исчислению дохода позволяет укрепить институт традиционного брака — основы успешно развивающегося общества. Исчисление дохода с учетом налоговых вычетов всей семьи, в том числе иждивенцев, дает традиционным семьям право на дополнительные налоговые вычеты по сравнению с индивидуальными налогоплательщиками, ставя семью в более выгодное положение,

"Мы можем воспринимать всеобщее налогообложение как очередную попытку наступления на права граждан, несправедливый способ латания дыр государственного бюджета за счет бедных украинцев. Но мы можем и принять неизбежность внедрения всеобщего декларирования, осознав, что подача декларации намного нужнее самому налогоплательщику, чем государству, которое до сих пор полностью удовлетворяется взысканием налогов силами налоговых агентов", - констатирует автор.

Подробнее читайте в материале Данила Гетманцева "Налоговые декларации для всех — развенчание мифа о простой и легкой налоговой системе" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".