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В Украине зафиксирован очередной рекорд экспорта зерновых

17 мая в 18:06

В текущем маркетинговом году уже экспортировано 39,14 млн т зерновых.

госсельхозинспекция зерно сельское хозяйство
Экспорт зерновых растет
Agronews
По состоянию на 17 мая 2017 г. в Украине зафиксирован новый рекорд экспорта зерновых, сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

В текущем маркетинговом году уже экспортировано 39,14 млн т зерновых, что на 120 тыс. т больше, чем за весь 2015/2016 маркетинговый год.

Такого результата удалось достичь за счет увеличения экспорта ячменя, экспорт которого составил 5,14 млн т. За весь прошлый маркетинговый период этой культуры было экспортировано 4,4 млн т.

На внешние рынки украинские аграрии поставили 16,28 млн т пшеницы, 17,5 млн т кукурузы и 4 тыс т ржи. Кроме зерновых было экспортировано 306 тыс т муки.

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Напомним, в 2016 году производство зерновых и зернобобовых культур составило 66 миллионов тонн, что стало рекордным в истории Украины и на 5,9 млн тонн больше, чем в 2015 году. 

По материалам: ZN.UA
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