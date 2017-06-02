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В Киеве задержали подозреваемого в присвоении 250 млн гривень "Укргазбанка"

2 июня в 20:28

По данным следствия, группа лиц, подделав документы, завладела частью жилого комплекса в центре столицы.

9234-709-
Подозреваемого задержали в ЗАГСе во время подачи документов
Служба безопасности Украины
В Службе безопасности Украины сообщили о задержании одного из фигурантов уголовного производства о присвоении 250 миллионов гривень ПАО АБ "Укргазбанк".

По данным следствия, группа лиц в 2015 году вступила в сговор и, подделав документы от имени одного из руководителей банка, завладела частью жилого комплекса в центре Киева.

Суд наложил арест на незаконно отчужденное имущество, которое будет возвращено в собственность банка после принятия соответствующего судебного решения.

Задержанный длительное время уклонялся от участия в следственных действиях и полгода назад был объявлен в розыск. Его задержали в одном из столичных ЗАГСов во время подачи документов для регистрации. Задержанному вручили уведомление о подозрении, а суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

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 "Укргазбанк" был основан в 1993 году. Собственником 94% его акций является государство в лице Министерства юстиции. 2016 год банк закончил с прибылью 294 млн грн. 

Ранее сообщалось, что "Укргазбанк" может первым из государственных банков "уйти с молотка". В Министерстве финансов заявили об интересе со стороны иностранных инвесторов к госбанку.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Укргазбанк Киев СБУ
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