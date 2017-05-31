В ГФС опровергли информацию о запрете на ввоз в Украину посылок с продукцией известных брендов

Ограничения касаются исключительно контрафактной изделий и продукции, происхождение которой не удалось установить.

В таможенном департаменте рассказали, какие покупки могут не дойти до получателя social.ua

Государственная фискальная служба отреагировала на распространение рядом украинских СМИ информации о запрете на ввоз в страну товаров известных брендов, которые были приобретены в зарубежных

В ГФС заверили, что ограничения на ввоз применяются исключительно по требованию правообладателей или их представителей и распространяются только на контрафактные изделия и на продукции, происхождение которой не удалось установить.

Директор Департамента организации таможенного контроля ГФС Алексей Василенко пояснил, что в соответствии с Таможенным кодексом, все поступления проходят обязательную проверку, а правообладателю предоставляется возможность определить подлинность товара.

"В случае установления контрафактности товар не попадает на таможенную территорию Украины. При отсутствии нарушений прав интеллектуальной собственности правообладатель сообщает таможне о возможности восстановления таможенного оформления такого товара", – уточнил Василенко.

Глава таможенного департамента ГФС заверил, что его подчиненные не получали ни устных, ни письменных указаний о блокировании ввоза в Украину посылок с товарами, торговые марки которых внесены в таможенный реестр.

Напомним, во вторник 30 мая, сайт OpenDataBot со ссылкой на itc.ua распространил информацию о блокировании украинскими таможенными органами ввоза в страну товаров более чем 1000 торговых марок, включенных в таможенный реестр. Среди них Adidas, Amway, Apple, Canon, Chanel, Chesterfield, Chevrolet, Chivas, Christian Dior, Coca-Cola, Contex, Dormeo, Electrolux, Lego, Levi's, LG, Lipton, Honda, HP, Meizu, Mercedes Benz, New Balance, Nivea, Nokia, Opel, PlayStation, Redmond, Samsung, Sandora, Shell, Subaru, Xerox, Xiaomi и другие известные бренды.

В сообщении говорилось, что "если ничего не изменится, покупки за рубежом станут рискованными".

На основании этой информации ряд СМИ сообщили, что таможня уже перестала пропускать отправления с данной продукцией и заблокировала их доставку получателям.