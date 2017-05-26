В ДТЭК отчитались о получении первой партии антрацита из ЮАР

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В ближайшие дни начнется отгрузка дефицитного антрацита на склады ТЭС.

В Украину прибыло судно с африканским антрацитом ДТЭК

В энергохолдингесообщили о прибытии в Украину своего первого судна с углем антрацитовой группы из ЮАР.

Как сообщает пресс-служба холдинга в Facebook, в ближайшие дни начнется отгрузка дефицитного антрацита на склады ее ТЭС.

Ожидается, что за счет этих поставок компания сможет подготовиться к прохождению осенне-зимнего периода.

Ранее сообщалось, что энергохолдинг ДТЭК намерен перевести свои ТЭС на уголь газовой марки, чтобы заменить антрацит, потерянный в результате прекращения экономических отношений с ОРДЛО.

Напомним, 15 марта в энергетическом холдинге ДТЭК, который входит в группу СКМ олигарха Рината Ахметова, заявили об утрате контроля над рядом предприятий компании на оккупированной террористами "ДНР" и "ЛНР" территории.

1 марта в "ДНР" и "ЛНР" заявили, что предприятия под украинской юрисдикцией переходят под "внешнее управление" этих формирований. "На предприятиях с украинской юрисдикцией в "ДНР" с нуля часов 1 марта вводится внешнее государственное управление", - сообщил источник в "совете министров" самопровозглашенной республики. В "ЛНР" данную информацию подтвердили. Боевики намерены взимать налоги с этих предприятий.