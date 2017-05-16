"Укрпочта" возобновила прием платежей за коммуналку без комиссий

Предприятие восстановило сотрудничество с ГИВЦ.

Коммуналку через «Укрпочту» снова можно платить без комиссии Андрей Товстыженко, ZN.UA ПАП "Укрпочта" возобновило прием коммунальных платежей на счета киевского коммунального предприятия "Главный информационно-вычислительный центр", сообщает пресс-служба компании.

"Укрпочта" возобновила сотрудничество с киевским коммунальным предприятием "Главный информационно-вычислительный центр" (ГИВЦ) и принимает оплату всех коммунальных платежей в городе Киеве", - говорится в сообщении.

Отныне киевляне могут оплачивать все коммунальные услуги в отделениях "Укрпочты" без комиссии. Для удобства клиентов компания будет принимать квитанции на оплату без перерывов на обед.

Напомним, что в январе "Укрпочта" временно приостанавливает прием коммунальных платежей на счета ГИВЦ из-за убыточности данной услуги.

Сообщалось, что "Укрпочта" с 24 марта ввела новые тарифы на универсальные почтовые услуги, повысив их на 49,4%.