Украинская госпредприятие отсудило $ 45 млн у оффшорной компании

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Решение суда является окончательным, обязательным и подлежащим исполнению.

ГПЗКУ выиграла дело в арбитражном суде Лондона Agronews "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" добилась возвращения $ 44,8 млн задолженности c кипрской Lirtavis Enterprises Limited за поставленные в 2014 году зерновые, сообщает пресс-служба ведомства.

"ГПЗКУ получила решение апелляционной инстанции Международного арбитражного суда согласно регламенту Международной ассоциации торговли зерном и кормами (GAFTA) в г.Лондон о взыскании с кипрской компании Lirtavis Enterprises Limited задолженности в размере $ 44,8 млн за поставленные еще в 2014 году зерновые", - говорится в сообщении.

По словам директора юридического департамента ГПЗКУ Татьяны Лариной, в течение последних двух лет компания принимала все возможные меры, предусмотренные международным правом, чтобы вернуть $ 132 млн задолженности по внешнеэкономическим контрактам прошлых периодов.

"В частности, задолженность Lirtavis Enterprises Limited согласно одному из таких контрактов составила $ 44,8 млн. С целью взыскания всей суммы долга мы обратились с соответствующими исковыми заявлениями в Международный арбитражный суд при GAFTA. Производство по четырем делам в арбитраже GAFTA начались в январе 2015 года и продолжались до мая 2017 года", - пояснила она.

Ларина сообщила, что после вынесения решений об удовлетворении исковых требований ГПЗКУ компания Lirtavis Enterprises Limited подала апелляционные жалобы на сумму более $ 25 млн по всем делам, которые были объединены в единое арбитражное производство.

"В результате обмена многочисленными письменными объяснениями и документами, а также проведения устных слушаний в Лондоне, коллегия из пяти арбитров GAFTA приняла решение отказать в удовлетворении апелляционной жалобы Lirtavis Enterprises Limited и взыскать в пользу ГПЗКУ всю сумму задолженности, а также 4% годовых и сумму всех арбитражных расходов по делу", - говорится в сообщении.

Согласно п. 12.6 Арбитражных правил № 125 GAFTA и законодательства Англии решение апелляционной коллегии арбитражного суда является окончательным, обязательным и подлежащим исполнению.

Напомним, ГПЗКУ стала одним из крупнейших получателей возмещений НДУ в апреле.

Сообщалось, чтоКабмин исключил ГПЗКУ из списка подлежащих приватизации государственных предприятий.