Эти средства полноценно не работают.

В стране большая часть наличных хранится «под подушкой»

Украинцы держат304,2 млрд грн, сообщает пресс-служба Нацбанка.

"Сегодня наличность вне банков в Украине составляет 304,2 млрд грн, а это почти 41% от всех доходов Государственного бюджета на 2017 год. И эти средства в наличной форме не работают полноценно на экономику нашей страны", - цитирует пресс-служба и.о. главы Нацбанка Якова Смолия

По его словам, развитие безналичной экономики позволит сократить затраты на обслуживание денежного обращения и изготовление денег.

"Так, по нашим оценкам, затраты на обеспечение денежного оборота только в прошлом году стоили нашей стране 1,3 млрд грн", - сказал Смолий.

Читайте также: Минфин предложил уменьшить уровень подконтрольности госбанков президенту и правительству - СМИ

Национальный банк Украины с января 2017 года снизил предельную сумму расчетов наличными с участием физических лиц со 150 тыс. грн до 50 тыс. грн.

Напомним, что по подсчетам Минэкономразвития, в I полугодии 2016 года уровень теневой экономики составил 38% от официального ВВП, что на 4 процентных пункта меньше по сравнению с показателем соответствующего периода 2015 года.