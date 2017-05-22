Транстихоокеанское партнерство продолжит работу без США

Министры торговли стран-участниц готовы принять США обратно, если Вашингтон изменит ранее принятое решение.
Во время своей президентской кампании Трамп называл партнерство "потенциальной катастрофой для нашей страны", утверждая, что оно наносит вред обрабатывающей промышленности США.
Страны участницы, в свою очередь, выразили готовность принять США обратно, если если Вашингтон изменит ранее принятое решение.
Напомним, 23 января президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из Транстихоокеанского партнерства. По его словам, это пойдет на пользу американским рабочим.
Странами-членами соглашения являются Бруней, Чили, Новая Зеландия, Сингапур, Австралия, Перу, Вьетнам, Малайзия, Мексика, Канада и Япония.
Подробнее о перспективах объединения читайте в статье Игоря Бураковского "Разрушит ли Трамп Транстихоокеанское партнерство?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA