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Транстихоокеанское партнерство продолжит работу без США

22 мая в 00:28

Министры торговли стран-участниц готовы принять США обратно, если Вашингтон изменит ранее принятое решение.

ттп
Министры торговли стран ТТП провели встречу в Ханое
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Министры торговли 11 стран участниц Транстихоокеанского партнерства на встрече в Ханое 21 мая приняли решение возродить соглашение и продолжить работу без США, передает "Русская служба Би-би-си".

Во время своей президентской кампании Трамп называл партнерство  "потенциальной катастрофой для нашей страны", утверждая, что оно наносит вред обрабатывающей промышленности США.

Страны участницы, в свою очередь, выразили готовность принять США обратно, если если Вашингтон изменит ранее принятое решение.

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Напомним, 23 января президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из Транстихоокеанского партнерства. По его словам, это пойдет на пользу американским рабочим.

Странами-членами соглашения являются Бруней, Чили, Новая Зеландия, Сингапур, Австралия, Перу, Вьетнам, Малайзия, Мексика, Канада и Япония.

Подробнее о перспективах объединения читайте в статье Игоря Бураковского "Разрушит ли Трамп Транстихоокеанское партнерство?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги США Транстихоокеанское партнерство
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