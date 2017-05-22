Транстихоокеанское партнерство продолжит работу без США

Министры торговли стран-участниц готовы принять США обратно, если Вашингтон изменит ранее принятое решение.

Министры торговли стран ТТП провели встречу в Ханое Lillypad

Министры торговли 11 стран участницна встрече в Ханое 21 мая приняли решение возродить соглашение и продолжить работу без США, передает "Русская служба Би-би-си"

Во время своей президентской кампании Трамп называл партнерство "потенциальной катастрофой для нашей страны", утверждая, что оно наносит вред обрабатывающей промышленности США.

Страны участницы, в свою очередь, выразили готовность принять США обратно, если если Вашингтон изменит ранее принятое решение.

Напомним, 23 января президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из Транстихоокеанского партнерства. По его словам, это пойдет на пользу американским рабочим.

Странами-членами соглашения являются Бруней, Чили, Новая Зеландия, Сингапур, Австралия, Перу, Вьетнам, Малайзия, Мексика, Канада и Япония.

Подробнее о перспективах объединения читайте в статье Игоря Бураковского "Разрушит ли Трамп Транстихоокеанское партнерство?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".