Только 10% украинцев считают курс гривни к доллару и евро адекватным

Большинство украинцев следят за курсом валют. Но только каждый десятый согласен с цифрами в обменках.

У каждого украинца есть свое личное мнение о валютном курсе (и с официальным оно не совпадает) Василий Артюшенко, ZN.UA

Большая часть взрослого населения Украины (60% опрошенных) уверены, что на сегодняшний день на валютном рынке сложилсякурс, свидетельствуют данные опроса Research & Branding Group.

При этом одна часть (35% опрошенных) полагает, в настоящее время курс гривни по отношению к доллару занижен, а другая часть (25%), напротив, находит этот курс более или менее завышенным.

Только 9% респондентов заявили, что курс гривни соответствует валютному рынку, а 31% затруднились ответить.

По данным опроса, в настоящее время большинство взрослого населения Украины (около 60% опрошенных) в той или иной степени интересуется тем, как на валютном рынке складывается соотношение курсов гривни, доллара и евро.

Research & Branding Group

Исследование проводилось компанией R&B в период с 22 апреля по 2 мая 2017 года среди 1801 человек по всей территории Украины за исключением Крыма и ОРДЛО. Ошибка выборки составила 2,4% при уровне доверительной вероятности Р=0,95.

Напомним, что по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", треть украинцев (32%) считают, что деньги - это корень всех бед, при этом почти половина (48%) не согласны с данным утверждением. При этом 27% ответили, что деньги - это зло, тогда как более половины (52%) не согласились с этим. 16% считают, что деньги - это неприлично, а две трети (68%) так не думают.