Технологический сектор оставляет остальные сферы экономики США далеко позади – The Verge

Антимонопольные ведомства не могут ничего предъявить корпорациям, которые фактически монополизировали целые сферы.
Цены на сырье, такое как сталь и медь, с нетерпением ждали свого прыжак. Полгода спустя не много обещаний "торговли Трампа" принесли плоды. Республиканское большинство до сих пор работает над тем, чтобы принять законопроекты о здравоохранении, дерегуляции, налоговой реформы или инфраструктурных расходов. Но фондовые биржи из-за этого не замедлились.
Об этом сегодня пишет издание The Verge, добавляя, что вчера торги на S&P 500 закрылись в полдень с рекордными показателями. А с начала 2017 года биржа выросла на более чем 1,5 триллионов долларов. И компании, дела которых идут лучше всего – это технические компании. На Apple, Alphabet, Facebook, Amazon, Microsoft приходится 37% от общего роста.
Все эти компании наблюдали значительный рост стоимости своих долей в течение последних месяцев. И этот блестящий успех контрастирует с остальными секторами экономики США, которые выросли менее чем на 1% в течение первых трех месяцев этого года. Этот разрыв стал кульминацией долгосрочного тренда.
"В электронных индустриях – технологиях, коммуникации, СМИ, разработке программного обеспечения, финансов и профессиональных сервисах – производительность росла на 2,7% в течение последних 15 лет. Спад наблюдается в физических отраслях – здравоохранении, транспорте, образовании, производстве и розничной торговле – в которых рост производительности увеличивался еле на 0,7% за аналогичный период", - писало издание Wall Street Journal.
Amazon понадобилось 15 лет, чтобы достичь капитализации на уровне Walmart. Через два года его стоимость превысила в два раза стоимость конкурента. И пока стоимость долей Amazon будет бить рекорды, остальные сектора розничной торговли будут задыхаться. Другой пример – Google вошел в образовательный сектор в 2012 году. За 5 следующих лет он стал присутствовать в половине классов начального и среднего школьного образования в США.
"Между осенью 2012 года и сегодняшним днем Google прошел путь от вероятности к доминированию в том, как школы учат своих учеников искать информацию, создавать документы и обмениваться ими. Google закрепился как факт в школах", - сказал главный информационный представитель Нью-Йоркского городского департамента образования Хал Фридландер.
Нет такой сферы, в которой техкомпании не создавали бы конкуренцию. Музыка, кинопроизводство, доставка, транспортировка, логистика, энергетика – список очень длинный. На Facebook и Google в 2016 году приходилось три четверти роста индустрии электронной рекламы. Остаток рынка достался меньшим игрокам, таким как Twitter, Snapchat и американским СМИ. Тем временем, Apple и Alphabet фактически поделили между собой сферу мобильных операционных систем. Лишь небольшое количество пользователей выбирают альтернативу их продуктам для своих смартфонов и планшетов.
В другой сфере Google занимает доминантную роль среди поисковых систем, Facebook – лидер среди социальных сетей, а Amazon проводит масштабные исследования в сфере электронной коммерции. Все это может побудить регуляторов считать их монополистами. В Европе чиновники уже начали реагировать на доминирование технических гигантов. Но регуляторы в США не предпринимают никаких решительных действий.
Частично это потому, что эти компании появились во время или после кризиса ".com". Они видели, что случилось с Microsoft. Поэтому они нашли способ, как смягчить свой имидж и избежать грубой конкуренции, которая может привлечь внимание вредную. А частично потому, что эти компании установили такие монополии, которые не вписываются в определение современных антимонопольных законов.
В статье для Yale Law Journal Лина Хан отметила, что нынешние законодательные антимонопольные нормы, которые "привязывают конкуренцию к "потребительскому благосостоянию", выраженную в краткосрочных ценовых эффектах, уже не соответствуют архитектуре рыночной силы в современной экономке". Как можно определить позитивное или негативное влияние на потребителя, когда продукты, такие как поисковая система или социальная сеть, доступны бесплатно, а переход от одного продукта к другому – это всего лишь несколько кликов мышкой? Как возбудить дело против Amazon, если эта компания сокращает цены для потребителей и на протяжении лет вообще работала без дохода?
Позиционируя себя в качестве платформ, на основе которых сейчас работают информационные технологии в каждом секторе, эти технические титаны стали новым центром гравитации для американской экономики, который растет, расширяется и влияет на всех других, кто пытается удержаться. А тем временем, Кремниевая долина пытается убедить Америку, что она не пытается отобрать у кого-то работу.
Ранее издание The Economist писало, что самый ценный ресурс мира больше не нефть, а данные. Интернет-компании контролируют невероятное количество персональных данных. И это наделяет их большой влажою. Старые подходы к конкуренции, определены в эру нефти, теперь кажутся устаревшими во времена "информационной экономики". Поэтому нужны новые подходы.
ННедавно сообщалось, что ЕС обвиняет Facebook, Google и Twitter в нарушении прав потребителей. Еврочиновники требуют от компаний в течение месяца изменить правила предоставления услуг своим пользователям, в противном случае компаниям грозят большие штрафы.ZN.UA