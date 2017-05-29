Технологический сектор оставляет остальные сферы экономики США далеко позади – The Verge

Антимонопольные ведомства не могут ничего предъявить корпорациям, которые фактически монополизировали целые сферы.

Техсектор растет быстрее, чем другие сферы американской экономики, создавая конкуренцию старым формам бизнеса. Коммерсантъ

Когда Дональд Трамп был избран президентомв прошлом ноябре, стоимость акций крупных американских банков и строительных компаний стремительно выросли в цене. Ставка была на то, что администрация нового президента дерегулирует финансовый сектор и утвердит огромное выделение средств на инфраструктуру.

Цены на сырье, такое как сталь и медь, с нетерпением ждали свого прыжак. Полгода спустя не много обещаний "торговли Трампа" принесли плоды. Республиканское большинство до сих пор работает над тем, чтобы принять законопроекты о здравоохранении, дерегуляции, налоговой реформы или инфраструктурных расходов. Но фондовые биржи из-за этого не замедлились.

Об этом сегодня пишет издание The Verge, добавляя, что вчера торги на S&P 500 закрылись в полдень с рекордными показателями. А с начала 2017 года биржа выросла на более чем 1,5 триллионов долларов. И компании, дела которых идут лучше всего – это технические компании. На Apple, Alphabet, Facebook, Amazon, Microsoft приходится 37% от общего роста.

Все эти компании наблюдали значительный рост стоимости своих долей в течение последних месяцев. И этот блестящий успех контрастирует с остальными секторами экономики США, которые выросли менее чем на 1% в течение первых трех месяцев этого года. Этот разрыв стал кульминацией долгосрочного тренда.

"В электронных индустриях – технологиях, коммуникации, СМИ, разработке программного обеспечения, финансов и профессиональных сервисах – производительность росла на 2,7% в течение последних 15 лет. Спад наблюдается в физических отраслях – здравоохранении, транспорте, образовании, производстве и розничной торговле – в которых рост производительности увеличивался еле на 0,7% за аналогичный период", - писало издание Wall Street Journal.

Amazon понадобилось 15 лет, чтобы достичь капитализации на уровне Walmart. Через два года его стоимость превысила в два раза стоимость конкурента. И пока стоимость долей Amazon будет бить рекорды, остальные сектора розничной торговли будут задыхаться. Другой пример – Google вошел в образовательный сектор в 2012 году. За 5 следующих лет он стал присутствовать в половине классов начального и среднего школьного образования в США.

"Между осенью 2012 года и сегодняшним днем Google прошел путь от вероятности к доминированию в том, как школы учат своих учеников искать информацию, создавать документы и обмениваться ими. Google закрепился как факт в школах", - сказал главный информационный представитель Нью-Йоркского городского департамента образования Хал Фридландер.

Нет такой сферы, в которой техкомпании не создавали бы конкуренцию. Музыка, кинопроизводство, доставка, транспортировка, логистика, энергетика – список очень длинный. На Facebook и Google в 2016 году приходилось три четверти роста индустрии электронной рекламы. Остаток рынка достался меньшим игрокам, таким как Twitter, Snapchat и американским СМИ. Тем временем, Apple и Alphabet фактически поделили между собой сферу мобильных операционных систем. Лишь небольшое количество пользователей выбирают альтернативу их продуктам для своих смартфонов и планшетов.

В другой сфере Google занимает доминантную роль среди поисковых систем, Facebook – лидер среди социальных сетей, а Amazon проводит масштабные исследования в сфере электронной коммерции. Все это может побудить регуляторов считать их монополистами. В Европе чиновники уже начали реагировать на доминирование технических гигантов. Но регуляторы в США не предпринимают никаких решительных действий.

Частично это потому, что эти компании появились во время или после кризиса ".com". Они видели, что случилось с Microsoft. Поэтому они нашли способ, как смягчить свой имидж и избежать грубой конкуренции, которая может привлечь внимание вредную. А частично потому, что эти компании установили такие монополии, которые не вписываются в определение современных антимонопольных законов.

В статье для Yale Law Journal Лина Хан отметила, что нынешние законодательные антимонопольные нормы, которые "привязывают конкуренцию к "потребительскому благосостоянию", выраженную в краткосрочных ценовых эффектах, уже не соответствуют архитектуре рыночной силы в современной экономке". Как можно определить позитивное или негативное влияние на потребителя, когда продукты, такие как поисковая система или социальная сеть, доступны бесплатно, а переход от одного продукта к другому – это всего лишь несколько кликов мышкой? Как возбудить дело против Amazon, если эта компания сокращает цены для потребителей и на протяжении лет вообще работала без дохода?

Позиционируя себя в качестве платформ, на основе которых сейчас работают информационные технологии в каждом секторе, эти технические титаны стали новым центром гравитации для американской экономики, который растет, расширяется и влияет на всех других, кто пытается удержаться. А тем временем, Кремниевая долина пытается убедить Америку, что она не пытается отобрать у кого-то работу.

Ранее издание The Economist писало, что самый ценный ресурс мира больше не нефть, а данные. Интернет-компании контролируют невероятное количество персональных данных. И это наделяет их большой влажою. Старые подходы к конкуренции, определены в эру нефти, теперь кажутся устаревшими во времена "информационной экономики". Поэтому нужны новые подходы.

ННедавно сообщалось, что ЕС обвиняет Facebook, Google и Twitter в нарушении прав потребителей. Еврочиновники требуют от компаний в течение месяца изменить правила предоставления услуг своим пользователям, в противном случае компаниям грозят большие штрафы.