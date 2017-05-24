Суд открыл производство по делу о пересмотре содержания "потребительской корзины"

Истец настаивает, что решение Кабмина об утверждении новой "потребительской корзины" принималось формально, негласно, и без какого-либо научного обоснования.

Окружной админсуд Киева рассмотрит иск о пересмотре содержания "потребительской корзины" bk52.ru

Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск руководителя проекта "Открытый Суд" Станислава Батрина ко признании незаконным постановления Кабмина №780 от 11.10.2016 "Об утверждении наборов продуктов питания, наборов непродовольственных товаров и наборов услуг для основных социальных и демографических групп населения". По словам Батрина, первое заседание состоится сегодня, 24 мая.

Как сообщается на сайте проекта "Открытый суд", в данном постановлении правительство впервые за последние 15 лет пересмотрело составляющие так называемой "потребительской корзины" украинца, установив достаточные, по его мнению, стандарты человеческой жизни.

Истец, в свою очередь, настаивает, что так называемая "потребительская корзина" – это простое дублирование аналога, который был утвержден правительством еще в 2000 году, а само решение принималось правительством формально, негласно, и без какого-либо научного обоснования, что является нарушением Закона Украины "О государственных социальных стандартах и государственных социальных гарантиях" и ст. 48 Конституции Украины.

"Устанавливая необоснованные и заниженные стандарты жизни, правительство и парламент фактически сняли с себя ответственность за соблюдение конституционного принципа в части обеспечения права на достаточный жизненный уровень человека в Украине. Вследствие утверждения такого содержания потребительской корзины был установлен прожиточный минимум для трудоспособного человека на уровне 1544 грн на 2017 год. Другими словами, правительство легализирует иллюзию, что именно 1544 грн – эквивалент достаточного жизненного уровня в Украине", – говорится в сообщении "Открытого суда".

Відкритий Суд

Напомним, в 2015 году Кабинет министров проиграл две судебных дела о необходимости пересмотра прожиточного минимума и содержания "потребительской корзины" по иску правозащитника Станислава Батрина.

В ноябре прошлого года Высший административный суд Украины удовлетворил кассационную жалобу Кабинета министров Украины на судебные решения, которые обязали его пересмотреть потребительскую корзину и прожиточный минимум в Украине. Таким образом, ВАС отменил решения всех нижестоящих судов, которые обязали Кабмин пересмотреть украинские социальные стандарты. При этом, суд передал дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Как отмечал тогда Батрин, во исполнение ранее вынесенных судебных решений Кабмин впервые за 15 лет пересмотрел "потребительскую корзину" и прожиточный минимум в Украине, а также задекларировал увеличение в новом году минимальной зарплаты до суммы в 3200 грн.