Суд Лондона отложил промежуточный вердикт по делу о долге Януковича

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В пятницу суд рассмотрел ряд нерешенных вопросов по результатам решения от 29 марта в порядке упрощенного производства.

В Минфине сообщили о ходе рассмотрения иска РФ об облигациях на 3 миллиарда лдолларов thinglass / Depositphotos

Высокий суд Лондона отложил вынесение промежуточного вердикта по заявлению украинской стороны, которая настаивает на дальнейшем приостановлении исполнения судебного решения от 29 марта по спору с Россией подо завершения рассмотрения апелляционной жалобы.

"Учитывая сложность затронутых вопросов, судья Джастис Блэр решил отложить вынесение своего решения. Таким образом, после сегодняшнего слушания судья выделит определенное время на то, чтобы рассмотреть вопрос глубже перед тем, как вынести свое решение в положенный срок", – сказано в пресс-релизе Министерства финансов, распространенном вечером в пятницу, 26 мая.

Во время заседания 26 мая судья также рассмотрел ряд нерешенных вопросов по результатам вынесенного 29 марта решения в порядке упрощенного производства. О сути этих вопросов и решениях по ним в Минфине не сообщили.

Как сообщалось, 29 марта Высокий суд Лондона удовлетворил ходатайство российской стороны об ускоренном рассмотрении иска по "долгу Януковича".

Судья не принял во внимание аргументы украинской стороны о политическом давлении РФ на Украину, но дал разрешение на подачу апелляции.

В начале 2016 года Россия подала против Украины иск в Высокий суд Лондона с требованием выплатить 3,137 миллиардов долларов по облигациям, размещенным в 2013 году, а в июле потребовала вынесения решения по спору в ускоренном порядке.

Позиция, которую занял украинский Минфин, — судится и проиграть, на данный момент наиболее выгодная для страны с экономической точки зрения. И единственный, кто сможет заставить Украину выплатить 3 млрд долларов, — это МВФ. Однако в сентябре Совет директоров МВФ признал добросовестной позицию Украины в отношении долга перед Россией на 3 млрд долларов.

Подробнее о перспективах разбирательства относительно "долга Януковича" в Высоком суде Лондона читайте в статье Юлии Самаевой "Выигрышное поражение" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".