Средства спецфонда бюджетов Донецкой и Луганской областей осваиваются неэффективно

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Одной из причин неиспользования средств называют неоправданную централизацию управления проектами.

Выделенные Луганской и Донецкой областям дополнительные средства используются неэффективно Ольга Кононенко, ZN.UA

Львиная доля средств, перечисленных в специальный фонд областных бюджетов Донецкой и Луганской областей в июле прошлого года (3,8 млрд грн), практически не используются, несмотря на острую потребность в восстановлении инфраструктуры и жилого фонда. Об этом в своей статье дляпишет Валентина Самар.

Автор отмечает, что в июле 2016 года бюджеты Донецкой и Луганской областей получили около 3,8 млрд грн. Данная сумма – остатки средств, которые числились на казначейских счетах органов местного самоуправления населенных пунктов, оказавшихся на неподконтрольной правительству территории Донбасса.

"В июне 2016 г. ВР Украины внесла изменения в Бюджетный кодекс (подпункт 4 пункта 24 раздела VI "Заключительные и переходные положения"), по которым временно, до возвращения этих населенных пунктов под контроль Украины, остатки средств местных бюджетов будут зачисляться в специальный фонд областных бюджетов Донецкой и Луганской областей. По закону их следует использовать на восстановление объектов социальной и транспортной инфраструктуры, жилого фонда, систем обеспечения жизнедеятельности (включая их содержание) и социально-экономическое развитие Донецкой и Луганской областей", – говорится в статье.

Самар отмечает, что Казначейство перечислило средства уже через месяц. Донецкая область получила 2,84 млрд грн, Луганская — 1,029 млрд. Тогда же главы ОВГА своим распоряжением утвердили Перечень объектов и мер, на которые должны пойти полученные средства, и согласовали их с парламентским бюджетным комитетом. Донецкий перечень к началу года насчитывал 584 объекта, луганский — 151.

"Со времени перечисления миллиардов идет уже десятый месяц, но, как свидетельствуют данные, полученные ZN.UA в МинВОТ, их, мягко говоря, не спешат тратить. На конец прошлой недели в Донецкой области средства специального фонда использовали лишь на 13,8% (кассовые расходы составляют 414,5 млн грн), в Луганской — на 21% (216,1 млн грн). То есть львиная доля средств, перечисленных двум прифронтовым областям, имеющим огромную потребность в восстановлении социальной, транспортной инфраструктуры и жилого фонда, лежит почти без движения!", – констатирует автор.

Самар указывает, что для анализа эффективности и целевого использования средств спецфонда Кабмин распорядился создать межведомственную комиссию, в которую, кроме специалистов министерств и ведомств, вошли сотрудники Нацполиции и СБУ. Комиссия работала почти два месяца.

"Как сообщили ZN.UA члены комиссии, следствием стало назначение аудиторских проверок и ряд уголовных производств, открытых по выявленным фактами завышения стоимости работ и материалов, невыполнения работ, о которых отчитались как о выполненных, а также по признакам должностных преступлений областных и городских чиновников и т.п", – говорится в статье.

Автор указывает, что в выводах межведомственной комиссии, приведенных в ответе МинВОТ на информзапрос Центра журналистских расследований, одной из причин неиспользования средств названа неоправданная централизация управления проектами, включенными в перечень объектов в Донецкой области.

"По словам собеседников ZN.UA — членов комиссии и мэров городов Донбасса, — после того как на местах сформировали списки объектов инфраструктуры, нуждавшихся в первоочередном ремонте или реконструкции, из Донецкой ОВГА поступило указание заменить часть объектов… Потом было совещание, где мэрам якобы настоятельно рекомендовали принять решение о передаче полномочий заказника работ по перечням объектов департаменту капитального строительства Донецкой ОВГА. И местные советы веером такие решения приняли", – отмечает Самар.

Подробнее о проблемах использования средств, выделенных на восстановление Донбасса читайте в статье Валентины Самар "Гибридный "евроремонт" Донбасса" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".