Соучастник растраты средств ГПЗКУ признал свою вину - САП

Обвинительный акт в отношении собственника зарубежной компании направлен в суд.

"Схемщики" присвоили 60 миллионов долларов ГПЗКУ mriya.net

Специализированная антикоррупционная прокуратура в среду, 31 мая, направила в суд обвинительный акт в отношении одного из соучастников растраты средств ПАО

Собственник зарубежной офшорной компании-посредника полностью признал свою вину и дал изобличительные показания на соучастников – должностных лиц ГПЗКУ, которые для получения неправомерной выгоды злоупотребляли служебным положением при заключении внешнеэкономических контрактов и нанесли госпредприятию более 60 миллионов долларов убытков.

Действия предпринимателя квалифицированы по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие в отношении других фигурантов уголовного производства продолжается, сообщает пресс-служба САП.

Напомним, в начале года детективы НАБУ сообщили о подозрении четырем лицам, причастным к причинению ущерба ОАО "Государственная продовольственная зерновая корпорация Украины" в размере более 60 млн долларов (свыше 1,6 млрд грн). В рамках уголовного производства были задержаны три должностных лица ГПЗКУ и собственник гонконгской фирмы-посредника.

Следствие разоблачило схему, по которой принадлежавшее корпорации зерно продавалось по заниженным ценам международному зернотрейдеру через подконтрольные частные компании-посредники. Приобретенное по заниженным ценам зерно частная компания продавала по рыночным, а разницу в стоимости переводила на счета одной из подконтрольных компаний-посредников. Кроме того, поставки зерна происходили на условиях послеоплаты, что подвергало госпредприятие риску неполучения средств за продукцию.