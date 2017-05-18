Самому младшему киевскому миллионеру 1 год, а самому старшему - 99 лет

Наибольшая сумма задекларированного дохода - 330,7 млн грн.

Киевские миллионеры задекларировали 12,7 млрд грн Нацбанк Украины/Facebook

С начала 2017 года в Киеве подалиболее 2 тыс лиц, которые получили доход более 1 млн грн, сообщила руководитель Главного управления ГФС в Киеве Людмила Демченко.

"Что касается столичных миллионеров, почти 2 тыс лиц, которые получили доход свыше 1 млн грн, подали декларации о доходах. В своих декларациях они задекларировали 12,7 млрд грн, из которых к уплате в бюджет согласован почти 0,5 млрд грн НДФЛ и свыше 48 млн грн военного сбора", – рассказала чиновник.

По словам Демченко, в целом в этом году количество поданных деклараций намного меньше, а вот суммы, которые подлежат уплате в бюджет, больше. Всего киевлянами подано 18 тыс деклараций с общей суммой задекларированных доходов 15 млрд 117 млн грн.

По данным ГФС, самым старшим декларантом нынешней кампании оказался 99-летний житель Шевченковского района столицы, который задекларировал свыше 58 млн грн от продажи недвижимости.

Родители самого молодого миллионера – жителя Оболони, которому исполнился 1 год, - отметили в декларации наследство малыша на сумму 1 млн грн. Наибольшая сумма задекларированного дохода зафиксирована в Шевченковском районе Киева – 330,7 млн грн.

Напомним, специализированная антикоррупционная прокуратура проводит расследование более 30 дел в отношении вероятного незаконного обогащения топ-чиновников страны по факту проверки е-деклараций этих чиновников.