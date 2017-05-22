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Россия разрешила поставки автогаза в Украину только "Роснефти"

22 мая в 16:54

Заявки подали еще несколько крупных компаний РФ. 

Сжиженный газ
ФСТЭК не спешит разрешать экспорт сжиженного газа в Украину
propan-trade.com.ua
Компания "Роснефть" в мае получила от Федеральной службы по техническому и экспортному контролю разрешение на экспорт сжиженных углеводородных газов из России в Украину, сообщил представитель "Роснефти".  

Ряд участников рынка СУГ сообщили, что на данный момент только "Роснефть" получила соответствующее разрешение ФСТЭК.

Источники агентства также отмечают, что заявления во ФСТЭК с просьбой разрешить поставки СУГ из России в Украину "подали еще несколько крупных компаний России".

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Напомним, Федеральная служба по техническому и экспортному контролю РФ с 1 апреля приостановила декларирование сжиженного газа во всех направлениях. 

Однако ФСТЭК c 10 февраля временно разрешила отгрузку партий сжиженного газа на украинский рынок.

Как пишет в свей статье для ZN.UA заместитель директора "Консалтинговой группы А-95" Артем Куюн, остановка мощнейшего канала поставок, обеспечивающего более 50% украинского рынка, вызвала рост цен в оптовом сегменте и, вероятно, вскоре достигнет автозаправочных станций.

Подробнее о блокировании поставок сжиженного газа в Украину из РФ читайте в статье Артема Куюна "Новый привет из Москвы" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: Интерфакс-Украина
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