Россия разрешила поставки автогаза в Украину только "Роснефти"

Заявки подали еще несколько крупных компаний РФ.

ФСТЭК не спешит разрешать экспорт сжиженного газа в Украину propan-trade.com.ua

Компания "Роснефть" в мае получила от Федеральной службы по техническому и экспортному контролю разрешение на экспортиз России в Украину, сообщил представитель "Роснефти".

Ряд участников рынка СУГ сообщили, что на данный момент только "Роснефть" получила соответствующее разрешение ФСТЭК.

Источники агентства также отмечают, что заявления во ФСТЭК с просьбой разрешить поставки СУГ из России в Украину "подали еще несколько крупных компаний России".

Напомним, Федеральная служба по техническому и экспортному контролю РФ с 1 апреля приостановила декларирование сжиженного газа во всех направлениях.

Однако ФСТЭК c 10 февраля временно разрешила отгрузку партий сжиженного газа на украинский рынок.

Как пишет в свей статье для ZN.UA заместитель директора "Консалтинговой группы А-95" Артем Куюн, остановка мощнейшего канала поставок, обеспечивающего более 50% украинского рынка, вызвала рост цен в оптовом сегменте и, вероятно, вскоре достигнет автозаправочных станций.

Подробнее о блокировании поставок сжиженного газа в Украину из РФ читайте в статье Артема Куюна "Новый привет из Москвы" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".