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Реальная зарплата украинцев в апреле выросла на 20,7%

29 мая в 18:55

Повышение минимальной зарплаты до 3,2 тыс. грн привело к резкому росту средней зарплаты по всем предприятиям и организациям.

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Украинцы в среднем получают 250 долларов
Андрей Товстыженко, ZN.UA
Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в апреле 2017 года составила 6659 грн, увеличившись по сравнению апрелем прошлого года на 36,0%, сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным статистического ведомства, реальная зарплата (с учетом инфляции) в апреле 2017 года относительно апреля 2016 года возросла на 20,7%.

Самая высокая зарплата в апреле была в Киеве – 10788 грн, самая низкая - в Тернопольской области - 5152 грн. В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 5000 до 6000 грн.

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Госстат Украины

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Напомним, что в декабре 2016 года реальная зарплата украинцев выросла к декабрю 2015 года на 11,6%.

В 2014 году реальная зарплата украинцев снизилась на 6,5%, в 2015 году – на 20,2%.

По материалам: ZN.UA
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Тэги зарплата органы инфляция
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