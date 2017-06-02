Пузырь Bitcoin "здоровый", но может лопнуть - The Economist

Криптовалюта кажется опасной, но она позволила развиться многим полезным инновациям.

Bitcoin кажется "здоровым" финансовым пузырем. Flickr/tiendientu vietnam

На рынках время от времени вырастают опасные мыльные пузыри, но бум, все же, особый случай.

24 мая электронная валюта стоила рекордные 2,42 тысячи долларов. Сейчас цена немного спала. Но нельзя не заметить тот факт, что стоимость Bitcoin более чем удвоилась всего за два месяца.

Любой, кто оказался сообразителен или достаточно везуч, мог накупить на тысячу долларов Bitcoin в 2010 году, когда электронная валюта стоила 0,05 долларов, а теперь получить 46 миллионов долларов. Другие криптовалюты тоже подскочили в цене, а их совокупная рыночная ценность теперь достигла 80 миллиардов долларов. Такие резкие взлеты редко оказываются устойчивыми.

Об этом пишет The Economist, добавляя, что все чаще слово "Bitcoin" звучит вслед за словом "пузырь". Но важным остается вопрос, что же заставляет стоимость криптовалюты расти. Это спекулятивная мания или признак того, что Bitcoin занял заметную роль посредника в процессе обмена и хранения стоимости? С другой стороны, бум Bitcoin - это современная "золотая лихорадка", тюльпанна мания или что-то совершенно другое?

Издание пишет, что все же невероятный скачок криптовалюты очень похож на виртуальную тюльпанну манию, спекулятивную истерию, которая заставляет цену расти, поощряя все больше и больше клиентов, которые не обращают внимание на то, что же за актив они в действительности покупают. Последняя траектория курса Bitcoin кажется маниакальной. Розничные инвесторы стекаются. Много знакомых с вкладыванием реальных денег в Bitcoin перепрыгнули на альтернативы, такие как Ethereum и так называемые "первичные монетные предложения" (ICO), которые фирмы выпускают в виде электронных знаков самостоятельно.

Все это кажется райской возможностью для мошенников. Однако, в отличие от тюльпанної мании, у Bitcoin есть реальные пользователи. Они теперь покупают за криптовалюту все: от пиццы до компьютеров. Поэтому, если сравнение с тюльпанной манией не очень точное, то может это аналог золотой лихорадки? Bitcoin, кажется, таит в себе нечто большее, чем мимолетную схожесть. Золотоискатели не доверяли правительствам, которые печатали деньги. Так же делают и те, кто пользуются Bitcoin. Ни один центральный банк не контролирует криптовалюту. Но при этом, Bitcoin ставит перед собой цель стать конвертируемым посредником, как евро, юань или доллар, а не просто остаться неконтролируемым электронным золотом. Регуляторы начали серьезно относиться к Bitcoin.

Частично скачок его стоимости можно объяснить тем, что Япония решила относиться к криптовалюте так же, как и к любой другой. Однако, система Bitcoin проводит операции на грани возможностей, и ее разработчики не могут прийти к согласию, как увеличить пропускную способность системы. В результате, комиссия за транзакцию сейчас стоит около 4 долларов и требует многих часов для подтверждения. Поэтому с точки зрения удобства, традиционные валюты кажутся более привлекательными.

Если же Bitcoin и другие криптовалюты считать ни на что не похожими, тогда что же они такое? Лучше всего, по мнению The Economist, было бы сравнить их со стремительным развитием интернета и взрывом ".com" в конце 90-х годов. Как и интернет, криптовалюты - это воплощение инновации, которая дает поле для дальнейшего развития. Они сами по себе является экспериментом того, как эффективно и надежно вести общедоступную базу данных (блокчейн) без участия в этом процессе институтов, таких как, к примеру, банки. Грузия, для примера, использует эту же технологию для защиты правительственных систем. И блокчейн стал платформой для дальнейших экспериментов. Если взглянуть на Ethereum, то он на самом деле предлагает всем проектам получить финансирование через выпуск частных электронных денег, которые можно обменивать и использовать в пределах этих виртуальных проектов. "Первичные монетные предложения" требуют большей осторожности, но они тоже могут дать старт невероятным изобретениям.

Это все же опасный способ развивать и продвигать инновации. Инвесторы могут потерять все. Крах одного класса активов может распространиться на другие, создав колебания в финансовой системе. Но в случае криптовалют такой риск кажется ограниченным. Никто не может утверждать, что те, кто покупает криптовалюты, не знают о рисках. И поскольку электронные деньги пока еще достаточно автономные, глобальные экономические последствия кажутся маловероятными.

"Если и существует такая вещь, как "здоровый пузырь", то это именно он. На самом деле, регуляторам нужно следить, чтобы криптовалюты не открыли возможности для преступности, например для торговли наркотиками. Но им стоит подумать дважды, прежде чем принимать жесткие меры. Излишняя колючесть не только заставит пузырь лопнуть, а и похоронит много полезных инноваций", - говорится в статье.

Ранее сообщалось о том, что ученые создали прототип квантовых денег. Представленная купюра была закодирована состояниями поляризации одиночных фотонов. Это означает, что ее несанкционированное воспроизведение (копирование) посторонним лицом невозможно без согласования с владельцем.