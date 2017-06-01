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Президент подписал закон о приватизации жилья в общежитиях

1 июня в 23:53

Рада учла предложения главы государства во время рассмотрения законопроекта №1076.

недвижимость, многоквартирный дом
Комнату в общежитии можно будет приватизировать
Андрей Товстыженко, ZN.UA
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, которой позволяет жильцам общежитий приватизировать жилплощадь.

Как сообщается на официальном сайте Верховной Рады Украины, проект закона №1076 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения реализации жилищных прав жителей общежитий"  возвращен с подписью президента 1 июня 2017 года.

Согласно закону, право на приватизацию помещений в общежитиях имеют "граждане и члены их семей, одинокие граждане, которые не имеют собственного жилья, не использовали право на бесплатную приватизацию государственного жилищного фонда, на правовых основаниях, определенных этим законом, вселены в общежитие и фактически проживают в общежитии на протяжении длительного времени".

Действие закона не распространяется на граждан, которые:

1) проживают в общежитиях, предназначенных для временного проживания, в связи с учебой, переобучением или повышением квалификации в учебных заведениях и в связи с работой (службой) по контракту;

2) живут в общежитии, но не состояли (не состоят) в трудовых отношениях с предприятием (организацией), которое предоставило им право проживать в общежитии;

3) проживают в общежитии без правовых оснований, определенных этим законом.

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Напомним, 5 апреля Верховная рада внесла изменения в закон об  обеспечении реализации жилищных прав жильцов общежитий. Законопроект №1076 с предложениями президента поддержали 256 народных депутатов.

В мае прошлого года президент ветировал этот законопроект и направил его в Раду на повторное рассмотрение.

По материалам: ZN.UA
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Тэги приватизация общежитие комната
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