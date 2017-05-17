Правительство перенесет повышение соцстандартов на 5% с декабря на октябрь

Минимальные зарплаты и пенсии вырастут на 5% не в декабре, а в октябре.

Гройсман нашел деньги на повышение минималки Правительственный портал

инициирует перенос второго этапа повышения соцстандартов с 1 декабря на 1 октября 2017 года.

"Государственным бюджетом предусмотрено повышение социальных стандартов с 1 декабря 2017 года. Мы посчитали и увидели, что мы можем сделать смещение с 1 декабря на 1 октября 2017 года", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства, презентуя проект пенсионной реформы.

Напомним, что в Государственном бюджете Украины на 2017 год зафиксировано повышение прожиточного минимума и минимального размера пенсий дважды в течение года - с 1 мая 2017 года и с 1 декабря 2017 года.

В частности, с 1 мая минимальная пенсия выросла до 1312 грн.