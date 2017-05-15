Потери "ВТБ" от украинских "дочек" могут составить $ 530 млн

"ВТБ" ухудшил свои прогнозы относительно потерь на украинском рынке.

"ВТБ" прогнозирует убытки от украинских "дочек" polit.ru Российская группа "ВТБ" оценила свои риски на украинские "дочки" по состоянию на 31 марта в около 30 млрд рублей ($ 530 млн) без учета кредитов и депозитов, следует из отчетности "ВТБ" за первый квартал по МСФО.

В настоящее время в Украине работают два дочерних банка группы – "ВТБ" (Украина) и "БМ банк".

Напомним, ранее потери российской группы "ВТБ", в случае реализации негативного сценария в отношении украинской "дочки", оценивались в 10-20 млрд рублей.

Сообщалось, что российская финансовая группа "ВТБ" намерена в ближайшее время продать свои украинские дочерние банки "БМ банк" и "ВТБ Банк". При этом к "БМ Банку" проявляют интерес украинские инвесторы.

Год назад руководство группы ВТБ также заявляло, что хотело бы продать украинский "ВТБ Банк".

16 марта, президент Украины Петр Порошенко утвердил санкции против функционирующих в Украине банков с российским капиталом. Санкции сроком в один год коснутся ПАО "Сбербанк", ПАО "ВиЭс Банк", ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" и ПАО "БМ Банк".