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Потери "ВТБ" от украинских "дочек" могут составить $ 530 млн

15 мая в 13:46

"ВТБ" ухудшил свои прогнозы относительно потерь на украинском рынке.

ВТБ
"ВТБ" прогнозирует убытки от украинских "дочек"
polit.ru
 Российская группа "ВТБ" оценила свои риски на украинские "дочки" по состоянию на 31 марта в около 30 млрд рублей ($ 530 млн) без учета кредитов и депозитов, следует из отчетности "ВТБ" за первый квартал по МСФО.

В настоящее время в Украине работают два дочерних банка группы – "ВТБ" (Украина) и "БМ банк".

Напомним, ранее  потери российской группы "ВТБ", в случае реализации негативного сценария в отношении украинской "дочки", оценивались в 10-20 млрд рублей. 

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Сообщалось, что российская финансовая группа "ВТБ" намерена в ближайшее время продать свои украинские дочерние банки "БМ банк" и "ВТБ Банк". При этом к "БМ Банку" проявляют интерес украинские инвесторы.

Год назад руководство группы ВТБ также заявляло, что хотело бы продать украинский "ВТБ Банк".

16 марта, президент Украины Петр Порошенко утвердил санкции против функционирующих в Украине банков с российским капиталом. Санкции сроком в один год коснутся ПАО "Сбербанк", ПАО "ВиЭс Банк", ПАО  "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" и ПАО "БМ Банк".

 

 

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги ВТБ Украина банк дочка Россия
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