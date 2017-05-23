Падение промпроизводства в апреле ускорилось до 6,1%

После роста в начале года промпроизводство в Украине продолжает сокращаться.

Промышленность продолжает падать Андрей Товстыженко, ZN.UA

Объемы промышленного производства в апреле 2017 года сократились по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 6,1%, сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным статистического ведомства, в январе-апреле 2017 года по сравнению с январем-апрелем 2016 года промпроизводство сократилось на 2,0%, в т.ч. в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 8,1%, в перерабатывающей – выросло на 1,6%, в поставках электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха - сократилось на 4,1%.

Госстат Украины

Напомним, что промпроизводство в Украине выросло за 2016 год на 2,4% после четырех лет падения. Промышленное производство в Украине падало четыре предыдущие года: в 2012 году – на 0,7%, в 2013 году – на 4,3%, в 2014 году – на 10,1%, в 2015 году – на 13%.

В январе 2017 года промпроизводство выросло на 5,6%, однако уже в феврале – упало на 4,6%, в марте сокращение составило 2,7%.