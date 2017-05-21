Нет гарантий успешной реструктуризации кредитного портфеля "ПриватБанка" консорциумом во главе с Rothschild&Co - эксперт

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При реструктуризации кредитного портфеля "ПриватБанка" консорциум во главе с Rothschild&Co будет по другую, непривычную для них "сторону баррикад".

Плачевное состояние кредитного портфеля «ПриватБанка» стало основной причиной его убытков и постоянно растущих потребностей в докапитализации УНИАН

Содержание заявлений топ-чиновников Министерства финансов Украины и НБУ о ходе реструктуризациикредитного портфеля "ПриватБанка" заставляют более критически переоценить перспективы этого процесса, пишет в своей статье длябанковский эксперт Вадим Сирота.

Плачевное состояние кредитного портфеля "ПриватБанка", основную часть которого составляет задолженность экс-акционеров банковского учреждения, стало основной причиной его убытков и постоянно растущих потребностей в докапитализации. Успешная реструктуризация таких кредитов, проведением которой будет заниматься консорциум международных компаний во главе с Rothschild&Co, может существенно улучшить пока не радужные перспективы национализированного банка.

"При реструктуризации кредитного портфеля "ПриватБанка" консорциум во главе с Rothschild&Co будет по другую, непривычную для них сторону баррикад. Ведь эти компании привыкли участвовать в реструктуризациях в интересах должников, а в данном случае требуются оперативно-розыскные мероприятия в пользу кредиторов, направленные на поиск активов. Можно предположить, что в данном случае речь идет о работе на уровне оффшорных юрисдикций, вероятно с акцентом на казначейские операции", - отмечает эксперт.

Вадим Сирота подчеркивает, что участники консорциума имеют определенный опыт в этой сфере ведь "по словам управляющего директора Rothschild в странах СНГ Джованни Сальветти, на данном этапе Rothschild работает над реструктуризацией корпоративной задолженности в России и странах СНГ объёмом около 15 млрд. дол.". Но интересным скрытым нюансом может стать направленность упомянутых финструктур (как и наличие спроса со сторонних клиентов) на осуществление операций обмена/свопа (от анг. "swap" - обмен) активами. А работа над реструктуризацией кредитного портфеля "Приватбанка"может предоставить массу интересной и "вкусной" информации для посредников в таких операциях обмена".

Напомним, в декабре 2016 года был национализирован крупнейший в Украине "ПриватБанк". Потребности в докапитализации этого банковского учреждения оценивались на уровне около 150 млрд. грн., из которых 116 млрд. - были покрыты за счет государства, выпустившего собственные долговые ценные бумаги. Оставшаяся сумма была компенсирована за счет конвертации в капитал обязательств перед связанными с прежними владельцами банка лицами (так называемый "bail-in").

Отображение скрытых проблем с качеством кредитного портфеля "ПриватБанк" стало причиной его рекордного для украинских банковских учреждений убытка в размере 135,3 млрд. грн. за 2016 год. Глава НБУ В. Гонтарева в начале апреля этого года заявила, что понадобится еще около 30 млрд. грн. для формирования резервов банка. В соответствии с обновленной статистикой НБУ на начало мая убыток "ПриватБанка" увеличился до 164,5 млрд. грн.

Подробнее о ситуации с убытками национализированного "ПриватБанка" и работе консорциума по реструктуризации кредитной задолженности перед банком его экс-акционеров читайте в статье Вадима Сироты "Проблемка" "Привата": блуждание среди реструктуризационных сосен" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".