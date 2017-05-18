НБУ повысил официальный курс гривни до 26,41 грн/доллар

Доллар снова дешевеет.
Курс евро установлен на уровне 29,36 грн/евро (17 мая - 29,23 гривень), 10 рублей – 4,656 грн/рубль (17 мая - 4,684 гривни).
13 апреля НБУ принял решение снизить учетную ставку с 14% до 13% годовых. "Восстановление цикла смягчения монетарной политики согласуется с необходимостью достижения целей по инфляции в 2017-2019 годах и окажет поддержку темпам экономического роста", - сказано в сообщении НБУ.
В то же время, темпы инфляции будут сохраняться в рамках ранее очерченных показателей. Прогноз инфляции на 2017 год остается на уровне 9,1%, за 2018 на уровне 6%. В 2019 году прогнозируется снижение инфляции до 5%.ZN.UA