Топ Новости
<
>

НБУ повысил официальный курс гривни до 26,36 грн/доллар

22 мая в 08:18

Доллар подешевел еще на три копейки.

доллар
Доллар опять подешевел
Feverpitch / Depositphotos
Нацбанк Украины установил официальный курс гривни к доллару на понедельник, 22 мая, на уровне 26,36 грн/доллар, понизив его на три копейки по сравнению с предыдущим рабочим днем (26,39 грн/доллар в пятницу, 19 мая).

Курс евро установлен на уровне 29,47 грн/евро (19 мая - 29,37 гривень), 10 рублей – 4,613 грн/рубль (19 мая - 4,592 гривни).

Читайте также: Более трех десятков украинских банков нуждаются в докапитализации

13 апреля НБУ принял решение снизить учетную ставку с 14% до 13% годовых. "Восстановление цикла смягчения монетарной политики согласуется с необходимостью достижения целей по инфляции в 2017-2019 годах и окажет поддержку темпам экономического роста", - сказано в сообщении НБУ.

В то же время, темпы инфляции будут сохраняться в рамках ранее очерченных показателей. Прогноз инфляции на 2017 год остается на уровне 9,1%, за 2018 на уровне 6%. В 2019 году прогнозируется снижение инфляции до 5%.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Нацбанк курс гривна доллар
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.37
EUR 29.48
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...