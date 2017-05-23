НБУ повысил официальный курс гривни до 26,34 грн/доллар

Доллар подешевел еще на две копейки.

Доллар снова подешевел Андрей Товстыженко, ZN.UA

установил официальный курс гривни к доллару на вторник, 23 мая, на уровне

грн/доллар, понизив его на две копейки по сравнению с предыдущим рабочим днем (26,36 грн/доллар в понедельник, 22 мая).

Курс евро установлен на уровне 29,61 грн/евро (22 мая - 29,47 гривень), 10 рублей – 4,662 грн/рубль (22 мая - 4,613 гривни).

13 апреля НБУ принял решение снизить учетную ставку с 14% до 13% годовых. "Восстановление цикла смягчения монетарной политики согласуется с необходимостью достижения целей по инфляции в 2017-2019 годах и окажет поддержку темпам экономического роста", - сказано в сообщении НБУ.

В то же время, темпы инфляции будут сохраняться в рамках ранее очерченных показателей. Прогноз инфляции на 2017 год остается на уровне 9,1%, за 2018 на уровне 6%. В 2019 году прогнозируется снижение инфляции до 5%.