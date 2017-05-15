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НБУ понизил официальный курс гривни до 26,47 грн/доллар

15 мая в 09:14

Доллар подорожал на пять копеек.

доллар
Доллар подорожал
Feverpitch / Depositphotos
Нацбанк Украины установил официальный курс гривни к доллару на понедельник, 15 мая, на уровне 26,47 грн/доллар, повысив его на пять копеек по сравнению с предыдущим рабочим днем (26,42 грн/доллар в пятницу, 12 мая).

Курс евро установлен на уровне 28,79 грн/евро (12 мая - 28,70 гривень), 10 рублей – 4,631 грн/рубль (12 мая - 4,627 гривни).

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13 апреля НБУ принял решение снизить учетную ставку с 14% до 13% годовых. "Восстановление цикла смягчения монетарной политики согласуется с необходимостью достижения целей по инфляции в 2017-2019 годах и окажет поддержку темпам экономического роста", - сказано в сообщении НБУ.

В то же время, темпы инфляции будут сохраняться в рамках ранее очерченных показателей. Прогноз инфляции на 2017 год остается на уровне 9,1%, за 2018 на уровне 6%. В 2019 году прогнозируется снижение инфляции до 5%.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Нацбанк курс гривна доллар
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