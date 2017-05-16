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НБУ не изменил официальный курс гривни

16 мая в 09:04

Он остался на прежнем уровне 26,47 грн/доллар.

доллар
Со вчерашнего дня курс доллара не изменился
Андрей Товстыженко, ZN.UA
Нацбанк Украины установил официальный курс гривни к доллару на вторник, 16 мая, на уровне 26,47 грн/доллар, не изменив его по сравнению с предыдущим рабочим днем (26,47 грн/доллар в понедельник, 15 мая).

Курс евро установлен на уровне 29,04 грн/евро (15 мая - 28,79 гривень), 10 рублей – 4,683 грн/рубль (15 мая - 4,631 гривни).

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13 апреля НБУ принял решение снизить учетную ставку с 14% до 13% годовых. "Восстановление цикла смягчения монетарной политики согласуется с необходимостью достижения целей по инфляции в 2017-2019 годах и окажет поддержку темпам экономического роста", - сказано в сообщении НБУ.

В то же время, темпы инфляции будут сохраняться в рамках ранее очерченных показателей. Прогноз инфляции на 2017 год остается на уровне 9,1%, за 2018 на уровне 6%. В 2019 году прогнозируется снижение инфляции до 5%.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Нацбанк гривна курс доллар
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