Наибольшие премии в 2016 году выплачены руководству Генпрокуратуры – СМИ

По словам главы САП Назара Холодницкого, получившего в декабре премию в 144 тыс грн, так в его ведомстве преодолевается "уравниловка" в оплате труда.

Генпрокуратура выплачивает своим руководителям и сотрудникам особо щедрые премии Андрей Товстыженко, ZN.UA

Самые крупные премии среди руководителей государственных структур в 2016 году получилии его заместители.

Как указывается в материале "Украинской правды", посвященном премиям должностных лиц, всего на премии из госбюджета в 2016 году было потрачено 6,5 млн грн. Каждая третья гривня из этой суммы (2,3 млн) пошла на поощрение руководителей Генпрокуратуры.

Отмечается, что в последние два месяца премии генпрокурора и его заместителей выросли в два раза по сравнению с предыдущим периодом.

Согласно информации, полученной в ответ на запрос журналистов, наибольшую премию в органах прокуратуры получил руководитель САП Назар Холодницкий. В начале 2016 года его премия составила 60 тысяч грн, а в декабре – 144 тысячи 503 грн. Данная сумма является абсолютным рекордом среди всех известных журналистам премий за 2016 год.

Премия самого генпрокурора Юрия Луценко в минувшем году варьировалась в пределах от 16 до 39,7 тыс. грн (премия его заместителя Виктора Шокина варьировалась в пределах от 6 до 13,8 тысяч грн).

Главный военный прокурор Анатолий Матиос в январе получил премию в 9 тыс грн. В ноябре его премия составила 46,6 тыс, а в декабре – почти 42 тыс грн.

Украинская правда

Генпрокурор Юрий Луценко не стал отвечать на вопросы журналистов. Один из его заместителей прокомментировал суммы премий, указав на бюрократизм механизма их начисления.

"Система начисления премии в органах власти действует очень бюрократически - всех премируют в одинаковом процентном размере (в процентах к ставке, - ред). Если нет "залетов" - тебя премируют независимо от результатов. Во-вторых, премия воспринимается как надбавка к окладу, который очень скромный почти везде, кроме НАБУ, САП и НАПК", - указал чиновник.

Глава САП Назар Холодницкий, комментируя высокие премии, указал, что так в ведомстве убрали "уравниловку" в оплате труда.

"Из-за несогласованности в законодательстве получилось так, что руководитель Антикоррупционной прокуратуры и рядовой прокурор имеют одинаковые оклады. Что у меня, что у прокурора отдела оклады одинаковые. А ответственность - разная", – указал он.

"Чтобы урегулировать вопросы оплаты труда сотрудников прокуратуры и градацию между руководящим составом и рядовым, для этого каждый месяц определяется процент премии", – отметил глава САП.

Рост суммы премии в последние месяцы прошлого года руководитель САП объяснил недокомплектацией штата, которая составляла 60%, и необходимостью использовать весь зарплатный фонд до ноября.

"Не только у меня в последние месяцы была высокая премия, она была высокая у всех сотрудников. Это практика, я знаю, всех государственных органов. Это так называемая "13-я зарплата" – указал он.

Холодницкий заверил, что подобное распределение средств не является нарушением закона. Он также сообщил, что штат ведомства уже подобран, и в этом году зарплатный фонд будет распределяться ровнее.

Напомним, В феврале Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) обнародовало данные о размере заработной платы руководства за февраль 2017 года. Согласно сообщению, зарплата председателя НАПК Натальи Корчак за февраль 2017 года составила 101,400 тыс. грн: должностной оклад - 40,560 тыс. грн, надбавка за выслугу лет – 20,280 тыс. грн, надбавка за интенсивность труда – 40,560 тыс. грн.

5 апреля Корчак под давлением народных депутатов вынуждена была признать, что в прошлом года она начислила себе премию в 200 тыс. грн.