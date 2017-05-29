Наибольшие премии в 2016 году выплачены руководству Генпрокуратуры – СМИ

По словам главы САП Назара Холодницкого, получившего в декабре премию в 144 тыс грн, так в его ведомстве преодолевается "уравниловка" в оплате труда.
Как указывается в материале "Украинской правды", посвященном премиям должностных лиц, всего на премии из госбюджета в 2016 году было потрачено 6,5 млн грн. Каждая третья гривня из этой суммы (2,3 млн) пошла на поощрение руководителей Генпрокуратуры.
Отмечается, что в последние два месяца премии генпрокурора и его заместителей выросли в два раза по сравнению с предыдущим периодом.
Согласно информации, полученной в ответ на запрос журналистов, наибольшую премию в органах прокуратуры получил руководитель САП Назар Холодницкий. В начале 2016 года его премия составила 60 тысяч грн, а в декабре – 144 тысячи 503 грн. Данная сумма является абсолютным рекордом среди всех известных журналистам премий за 2016 год.
Премия самого генпрокурора Юрия Луценко в минувшем году варьировалась в пределах от 16 до 39,7 тыс. грн (премия его заместителя Виктора Шокина варьировалась в пределах от 6 до 13,8 тысяч грн).
Главный военный прокурор Анатолий Матиос в январе получил премию в 9 тыс грн. В ноябре его премия составила 46,6 тыс, а в декабре – почти 42 тыс грн.
Генпрокурор Юрий Луценко не стал отвечать на вопросы журналистов. Один из его заместителей прокомментировал суммы премий, указав на бюрократизм механизма их начисления.
"Система начисления премии в органах власти действует очень бюрократически - всех премируют в одинаковом процентном размере (в процентах к ставке, - ред). Если нет "залетов" - тебя премируют независимо от результатов. Во-вторых, премия воспринимается как надбавка к окладу, который очень скромный почти везде, кроме НАБУ, САП и НАПК", - указал чиновник.
Глава САП Назар Холодницкий, комментируя высокие премии, указал, что так в ведомстве убрали "уравниловку" в оплате труда.
"Из-за несогласованности в законодательстве получилось так, что руководитель Антикоррупционной прокуратуры и рядовой прокурор имеют одинаковые оклады. Что у меня, что у прокурора отдела оклады одинаковые. А ответственность - разная", – указал он.
"Чтобы урегулировать вопросы оплаты труда сотрудников прокуратуры и градацию между руководящим составом и рядовым, для этого каждый месяц определяется процент премии", – отметил глава САП.
Рост суммы премии в последние месяцы прошлого года руководитель САП объяснил недокомплектацией штата, которая составляла 60%, и необходимостью использовать весь зарплатный фонд до ноября.
"Не только у меня в последние месяцы была высокая премия, она была высокая у всех сотрудников. Это практика, я знаю, всех государственных органов. Это так называемая "13-я зарплата" – указал он.
Холодницкий заверил, что подобное распределение средств не является нарушением закона. Он также сообщил, что штат ведомства уже подобран, и в этом году зарплатный фонд будет распределяться ровнее.
Напомним, В феврале Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) обнародовало данные о размере заработной платы руководства за февраль 2017 года. Согласно сообщению, зарплата председателя НАПК Натальи Корчак за февраль 2017 года составила 101,400 тыс. грн: должностной оклад - 40,560 тыс. грн, надбавка за выслугу лет – 20,280 тыс. грн, надбавка за интенсивность труда – 40,560 тыс. грн.
5 апреля Корчак под давлением народных депутатов вынуждена была признать, что в прошлом года она начислила себе премию в 200 тыс. грн.ZN.UA